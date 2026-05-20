Sairaanhoidon chat-palveluista on ollut apua potilaille, mutta hoitotaakkaa se ei ole keventänyt.
Sairaanhoidon chat-vastaanotot paransivat perusterveydenhuollon saatavuutta, mutta eivät merkittävästi vähentäneet läsnäkäyntejä. Tutkimustulos perustuu Pohjanmaan hyvinvointialueella 170 000 asukkaan väestössä toteutettuun satunnaistettuun kokeiluun.
Chat-vastaanotot kuitenkin vähensivät asiointia muista palveluista, kuten puheluista, konsultaatioista ja hoidon tarpeen arvioinneista. Kokonaisuudessaan perusterveydenhuollon kontaktien määrä kasvoi.
Tutkimuksessa oli mukana muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijoita.