Putkiremontin lykkääntyminen voi johtaa vesivahinkoihin, joista vakuutuskaan ei enää korvaa kuin hiluja.

Puolet isännöitsijöistä on sitä mieltä, että putkiremontteihin lähdetään aivan liian myöhään tai ihan viime hetkellä. Näin kertoo Isännöintiliiton tuore putkiremonttibarometri.

Myöhäisyydestä kertoo sekin, että suurin syy tarttua toimeen ovat itse asiassa hajonneista putkista johtuvat vesivuodot.

– Loppupeleissä se tulee paljon kalliimmaksi. Voi tulla kymppitonnien laskuja, esimerkiksi 50–60 tonnia, jos parikin kerrosta kastuu. Sillä rahalla olisi hoitanut jo linjasaneeraushankkeen hanke- ja teknisen suunnittelun ja kilpailutuksen, eli olisi saanut jo pitkän matkaa sitä hanketta eteenpäin, toteaa Isännöintiliiton vt. toimitusjohtaja Marianne Falck-Hvilstafeldt Huomenta Suomessa.

Tällä hetkellä putkiremontteja tehdään eniten 70–80-luvun taloissa.

– Itse asiassa 70-luvulla rakennetuissa taloissa oikea aika tehdä niitä remontteja olisi ollut noin viisi vuotta sitten, Falck-Hvilstafeldt sanoo.