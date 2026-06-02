Huoltojoukkojen osa on raskas.
Onni Koivusen isä Riku Koivunen oli Sveitsin MM-kisoissa huoltopäällikkönä.
MTV Uutiset tavoitti Onni Koivusen kertomaan ajatuksistaan Leijonien mestaruuden tiimoilta.
– Aika rankka pari kuukautta, ei ole iskää nähnyt pariin kuukauteen tässä, Koivunen toteaa.
Koivunen kertoo, että kun hän katseli sunnuntana uutisia, niin hänen silmäänsä pisti yksi uutinen.
– Ensimmäinen uutinen oli, että kaikki juhlivat, paitsi yksi ja se oli oma isäni. Lähti vaan viemään hanskoja koppiin. Sellaista se on. Aika jäämies se on.
Koivunen viittaa videoituun tilanteeseen, jossa Riku Koivunen lähtee tyynesti kantamaan varusteita välittömästi voittomaalin jälkeen kaikkien muiden hihkuessa innosta.
Onni Koivunen toteaa, että hänen isänsä ei ole paljoakaan leijonajoukkueesta puhunut.
– Muuta kuin, että kun Alaksander Barkov on iso mies ja johtava persoona, niin se on kiteyttänyt porukan yhteen.
Konsta Heleniuksesta Koivusen kanta on, että kyseessä on ”intoa täynnä oleva nuori poika”.