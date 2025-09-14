Oluen juojat kiinnostavat itikoita, suihkun väliin jättäjät eivät.

Hiljattain julkaistu alankomaalaistutkimus selvitti, miksi itikat ovat joidenkin ihmisten kimpussa jatkuvasti, kun taas toiset saavat olla lähes täysin rauhassa.

Tutkijat päättivät selvittää asiaa festivaaliympäristössä rekrytoimalla festarijuhlijoiden joukosta kaikkiaan 465 ihmistä mukaan tutkimukseensa.

Osallistujat vastasivat anonyymisti kysymyksiin hygieniasta, ruokavaliosta ja festivaalikäyttäytymisestä, kuten unirytmistä ja alkoholin käytöstä.

Lisäksi heidän houkuttavuuttaan itikoille mitattiin neljästä rahtikontista rakennetussa pop-up-laboratoriossa.

Miten ihmiskäsi houkutteli hyttysiä?

Mittaukset suoritettiin hyödyntämällä tutkimuskäyttöön tehtyä läpinäkyvää rei`itettyä terraariota.

Terraarioon asetettiin Anopheles-lajin naarashyttysille tarjolle sekä sokeriruokinta-astia että osallistujien käsivarret.

Testin aikana hyttyset pystyivät vain haistamaan osallistujan käsivartta, eivät puremaan sitä.

Ihmiskäden houkuttelevuutta hyttysille mitattiin vertaamalla käsivarrelle laskeutuneiden hyttysten määrää hyttysten kokonaismäärään.

Lisäksi laskeutuneiden hyttysten määrää verrattiin kyselyvastausten tuloksiin sekä koehenkilöiden kyynärvarresta otettujen ihonäytteiden mikrobiotaprofiiliin.

Mikrobiotalla tarkoitetaan kaikkien elävien mikrobien yhteisöä, joka tietyssä elinympäristössä, tässä tapauksessa käsivarren iholla, elää.

Oluen kuluttajat herättivät kiinnostuksen

Kokeen tuloksista käy ilmi, että oluen juojien iho houkutteli itikoita puoleensa.

Myös toisen ihmisen kanssa yönsä viettäneet osallistujat olivat itikoille houkuttelevampia kuin yksin yönsä nukkuneet.

Tulokset ristiriitaisia hygienian osalta

Itikat välttelivät heitä, jotka olivat jättäneet välistä kokeen suorituspäivänä aamusuihkun tai käyttäneet aurinkovoidetta.

Toisaalta itikoiden osoittama kiinnostus ihmisen hygieniaa kohtaan oli ristiriitaista.

Vaikka itikat välttivät niitä yksilöitä, joilla oli jäänyt suihku väliin aamulla, olivat ne kiinnostuneempia niistä ihmisistä, joilla pahainhajuisten bakteerien kokonaismäärä iholla oli korkea.

