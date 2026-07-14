Lääketieteen tohtori, painonnostaja Anni Vuohijoki tutki tuoreessa väitöskirjatutkimuksessaan sairaaloiden ja terveydenhuollon ulkoisia laatujärjestelmiä.

Lääketieteen tohtori ja painonnostaja Anni Vuohijoen väitöskirjatutkimus käsittelee sitä, miten sairaaloista tehdään turvallisempia ilman, että hoitohenkilökunnan kuormitus kasvaa.

Vuohijoki nostaa väitöstutkimuksessaan esille sairaaloiden ulkoiset laatujärjestelmät, jotka käsittävät käytännössä kaiken, mikä vaikuttaa potilastyöhön ja työhön itsessään, kuten potilasturvallisuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin.

Tutkimuksen tärkein havainto on se, että laatujärjestelmät voivat parantaa potilasturvallisuutta.

Henkilöstön hyvinvointi on yksi tärkeimpiä asioita potilasturvallisuuden kannalta.

– Mitä paremmin henkilöstö voi, sitä turvallisempaa potilaan on toimia. Sillä tavalla se on ristiriitaista, että ulkoiset laatujärjestelmät koetaan byrokraattisiksi ja raskaiksi, ja ne vievät aikaa potilastyöstä, Vuohijoki sanoo.

– Tutkimustyöni ehkä isoin sanoma oli se, että kun meillä on kansallisesti todella korkea valvontajärjestelmä, niin hyötyvätkö sellaiset valtiot, jotka ohjaavat potilastyötä kansallisesti, tällaisista ulkoisista järjestelmistä vai onko se niihin laitettu euromäärä negatiivinen verrattuna hyötyihin, Vuohijoki jatkaa.

Vuohijoen mukaan ulkoinen laatujärjestelmä kuitenkin selkeyttää ja tekee työtä läpinäkyvämmäksi, kun se viedään hyvin käytäntöön.