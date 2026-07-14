Hormuzinsalmea koskevalla lakiesityksellä edistettäisiin Hormuzinsalmen turvallisuutta.
Iranin parlamentti on aloittanut Hormuzinsalmea koskevan lakiesityksen käsittelyn, kertoi maan kansallisen turvallisuuden komiteaa johtava Ebrahim Azizi viestipalvelu X:ssä.
Azizin mukaan lakiesitys käsittelee järjestelyjä, joilla edistettäisiin muun muassa Hormuzinsalmen turvallisuutta.
Hän sanoi Iranin puolustavan järkkymättömänä linjaansa, jonka mukaan Hormuzinsalmen hallinta kuuluu Iranille. Lakiesitys on ensimmäinen askel, hän sanoi.
Hormuzinsalmen hallinta on ollut keskeinen kiista Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Iskut osapuolten välillä aselevon raukeamisen jälkeen jatkuivat myös viime yönä.