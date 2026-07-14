Espanjan MM-kisajoukkue pääsi jälleen juhlistamaan Lamine Yamalin syntymäpäivää arvokisahuuman keskellä.
Yamal yllätettiin päivää ennen Ranskaa vastaan pelattavaa MM-välierään syntymäpäiväkakulla 19-vuotispäivänsä kunniaksi.
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Kakun toi joukkueen kokoustiloihin Yamalille myös FC Barcelonasta tuttu joukkuekaveri Gavi.
Uutistoimisto Reutersin välittämällä videolla Yamal kiitti joukkuetta pienellä puheella.
– Toiveeni on tietysti, että lyömme Ranskan, Yamal sanoi.
Samassa yhteydessä juhlittiin myös keskikenttäpelaaja Victor Munozin syntymäpäiviä. Hänelle kakun kävi tuomassa Pedri.
Vuoden 2024 EM-kisoissa pelaajat viettivät Yamalin 17-vuotissyntymäpäivää. Kisat huipentuivat Espanjan osalta Euroopan mestaruuteen. Tuolloin juhlia vietettiin juuri Ranskaa vastaan voittoon päättyneen välierän jälkeen. Finaalissa Espanja kukisti Englannin.