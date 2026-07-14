Emmerdale-sarjan näyttelijä Jack Downham jättää sarjan 17 vuoden jälkeen.
Noah Tatena suositusta Emmerdale-sarjasta tutuksi tullut Jack Downham jättää sarjan. 24-vuotias Downham on näytellyt sarjassa jo 17 vuotta.
Jack Downham vuonna 2025 Isossa-Britanniassa esitetyissä jaksoissa./All Over Press
Noah on sarjassa Emma Atkinsin näyttelemän Charity Dinglen poika.
Jack Downham vuonna 2010./All Over Press
Downham oli vasta kuusivuotias liittyessään Emmerdalen näyttelijäkaartiin vuonna 2009. Lehtitietojen mukaan hän on jo näytellyt viimeiset kohtauksensa sarjassa.
Jack Downham näytteli Emmerdalessa 17 vuotta.
Britanniassa pian esitettävissä jaksoissa nähdään liuta poistumisia, sillä sarjan jättävät myös