Ituihin yhdistetty salmonellaepidemia on nyt ohi, kertoo THL.

Keväinen salmonellaepidemia on Suomessa ohi, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yksi ihminen sairastui vielä kesäkuussa.

Tautiryppääseen kuului 64 tapausta, joista 37 oli varmennetusti samaa bakteerikantaa.

Kymmenen ihmistä oli sairaalahoidossa, ja kaksi kuoli kuukauden sisällä sairastumisesta. THL:n mukaan kuolemat ovat voineet johtua muistakin sairauksista.

Epidemia liittyi ituihin

THL selvitti yhdessä muiden viranomaisten kanssa epidemian lähdettä, joka paikantui todennäköisesti kypsentämättömiin ituihin. Ruokaviraston mukaan kyseisiä ituja ei ole enää myynnissä.

Myös MTV Uutiset kertoi toukokuussa itujen takaisinvedosta. Tietyn valmistajan sinimailasen idut vedettiin tuolloin toistaiseksi pois markkinoilta. Ituja käytetään usein esimerkiksi erilaisten salaattien raaka-aineena.