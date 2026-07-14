Yhdysvallat estää Kongosta lähteviä kansalaisiaan palaamasta kotimaahansa ebolan vuoksi. Kansalaiset saavat palata vasta 21 päivän karanteenin jälkeen.

Trumpin hallinto ilmoitti maanantaina estävänsä Kongon demokraattisessa tasavallassa olevia tai sieltä hiljattain lähteneitä Yhdysvaltain kansalaisia matkustamasta Yhdysvaltoihin kaupallisilla lennoilla.

Asiasta kertoi Reutersille Valkoisen talon virkamies.

Heidän täytyy viettää vähintään 21 päivää kolmannessa maassa ennen kotimaahansa palaamista.

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Rajoitusten taustalla on laajeneva ebola-epidemia, joka on levinnyt useisiin maakuntiin Kongon sisällä.

Virallisten tietojen mukaan vahvistettuja tartuntoja oli sunnuntai-iltana 1 926 ja kuolemia 702.

Ebola leviää suorassa kontaktissa tartunnan saaneen ihmisen tai eläimen ruumiinnesteisiin ja voi aiheuttaa muun muassa korkean kuumeen, oksentelua sekä sisäistä ja ulkoista verenvuotoa.

Reutersin mukaan noin kahdenkymmenen Yhdysvaltain kansalaista oli tarkoitus nousta tiistaina Yhdysvaltoihin lähteville lennoille Kongossa.

Yhdysvaltain tautikeskus CDC kertoi perjantaina, että Kongossa humanitaarisessa järjestössä työskentelevä Yhdysvaltain kansalainen oli saanut positiivisen testituloksen ebola-viruksesta. Yksi Kongossa tartunnan saanut amerikkalainen oli maanantaina otettu Saksassa.

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