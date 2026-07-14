Tasavallan presidentti Alexander Stubb pitää lehdistötilaisuuden Pariisissa tiistaina kello 9. MTV Uutiset seuraa tilaisuutta tässä artikkelissa.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu parhaillaan Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen Pariisissa.
Kokous alkoi eilen maanantaina ja jatkuu tänään tiistaina. Asialistalla ovat muun muassa Ukrainan ilmapuolustuksen vahvistaminen, ilmatorjuntajärjestelmät ja torjuntaohjukset,sekä niiden tuotannon lisääminen.
Seuraa Stubbin lehdistötilaisuutta suorana tässä artikkelissa.