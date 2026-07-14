Paahdetuista paprikoista valmistettu muhammara-tahna koukuttaa!
Kuten jo aiemmin kerroimme, nyt vietetään kansallista paprikaviikkoa. Kotimaisen paprikan pääsesonkina onkin hyvä hetki kokeilla erilaisia paprikaruokia.
Kauppapuutarhaliitto muistuttaa tuoreessa tiedotteessaan kotimaisen paprikan olevan ylivoimaisen rapea ja maukas herkku kesäsesonkiin.
Testaa trendikäs paprikatahna muhammara
Erityisen maukasta paprikasta saa, kun sille tekee yhden tempun: paprika kannattaa paahtaa uunissa tai grillissä. Paahdetut paprikat voi syödä sellaisenaan erilaisten ruokien lisukkeena, mutta niitä voi helposti myös jatkojalostaa.
Kauppapuutarhaliitto suosittelee testaamaan trendikästä muhammara-tahaa
– Uunissa paahdetuista paprikoista syntyy mielettömän maukas tahna, joka saa täyteläisyyttä saksanpähkinöistä ja tomaattipyreestä, liitto vinkkaa tiedotteessaan.
Herkullinen muhammara-tahna maistuu niin kasvisten kaverina kuin vaikkapa grilliparilassa kypsennetyn kalan lisukkeena.