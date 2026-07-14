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– Uunissa paahdetuista paprikoista syntyy mielettömän maukas tahna, joka saa täyteläisyyttä saksanpähkinöistä ja tomaattipyreestä, liitto vinkkaa tiedotteessaan.

Erityisen maukasta paprikasta saa, kun sille tekee yhden tempun: paprika kannattaa paahtaa uunissa tai grillissä. Paahdetut paprikat voi syödä sellaisenaan erilaisten ruokien lisukkeena, mutta niitä voi helposti myös jatkojalostaa.

Kauppapuutarhaliitto muistuttaa tuoreessa tiedotteessaan kotimaisen paprikan olevan ylivoimaisen rapea ja maukas herkku kesäsesonkiin.

Kuten jo aiemmin kerroimme, nyt vietetään kansallista paprikaviikkoa . Kotimaisen paprikan pääsesonkina onkin hyvä hetki kokeilla erilaisia paprikaruokia.

Muhammara-tahna

3 punaista paprikaa 1 dl saksanpähkinöitä 1 rkl tomaattipyrettä ½ sitruunan mehu ½ tl juustokuminaa suolaa ja mustapippuria

1. Lämmitä uuni 250 asteeseen. Leikkaa paprikat puoliksi ja poista kannat ja siemenet. Aseta paprikat leikkuupinta alaspäin leivinpaperilla päällystetylle uunipellille. Paahda uunissa noin 20-25 minuuttia, kunnes paprikoiden pinta alkaa tummua. Anna paprikoiden jäähtyä.



2. Kuumenna pieni paistinpannu ja paahda saksanpähkinöitä muutama minuutti kuumalla paistinpannulla. Aseta hetkeksi sivuun.