Inflaatio nousi kesäkuussa.
Kesäkuussa kuluttajahintojen vuosimuutos, eli inflaatio, oli 2,1 prosenttia, kertoo Tilastokeskus. Toukokuussa inflaatio oli niin ikään 2,1 prosenttia.
Eniten inflaation nousuun vaikuttivat sähkön, bensiinin ja dieselin hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku.
Kesäkuun pohjainflaatio oli 1,1 prosenttia. Pohjainflaatioon eivät sisälly elintarvikkeet tai energia, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua.