



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Pörriäisten määrä huolestuttavassa laskussa – näin voit auttaa elintärkeitä pölyttäjiä 7:36 Pörriäisten kuulumista kertoi Huomenta Suomessa Suomen Luonnonsuojeluliiton ympäristökasvattaja Emilia Pippola. Julkaistu 10 minuuttia sitten Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Pörriäiset tekevät luonnossa korvaamatonta työtä. Niiden määrä on kuitenkin yhä huolestuttavassa laskussa. Pölyttäjät ovat luonnolle elintärkeitä. Pörriäisten tarjoaman "pölytyspalvelun" ansiosta myös ihminen saa ruoan pöytään. Samalla varmistuu luonnon eläimien ja tuotantoeläinten ravinnonsaanti. Monet pölyttäjälajit ovat kuitenkin ahdingossa. Joillakin alueilla Kiinassa viljelijät ovat joutuneet jopa turvautumaan käsin pölytykseen pölyttäjien vähenemisen takia. Joka viides mehiläislaji uhanalainen Suomen Luonnonsuojeluliiton ympäristökasvattajan Emilia Pippolan mukaan myös Suomessa uhanalaisten pölyttäjälajien määrä on lisääntynyt. – Esimerkiksi noin joka viides perhoslaji ja noin joka viides mehiläislaji on uhanalainen. Se on huolestuttavaa, Piipola kommentoi Huomenta Suomessa. Pölyttäjiä ovat paitsi perhoset ja mehiläiset myös esimerkiksi kärpäset ja kovakuoriaiset. Pelkästään mehiläislajeja Suomen luonnossa elää noin 235. – Niistä valtaosa on erakkomehiläisiä, ja myös pörröiset kimalaiset kuuluvat mehiläisiin. Lue myös: Pölyttäjien määrä pienenee jatkuvasti – kuinka pihasta tehdään mahdollisimman pölyttäjäystävällinen?

Kukkia oltava keväästä syksyyn

Pörriäisille tärkeää on se, että keväästä syksyyn luonnossa kukkii monipuolisesti.

– Suomessa kotimaiset luonnonkasvit ovat kotimaisten hyönteislajien tärkeimpiä ravintokasveja, Piippola selvittää.

Keväällä erityisesti raita ja muut pajut tarjoavat pörriäisille elintärkeää apetta.

– Nimenomaan pajut ja kukkivat pajunkissat ovat kevään ensimmäisille pölyttäjille tosi tärkeitä. Mutta ylipäänsä pihojen voisi antaa vähän rehottaa ja myös luonnonkasvien siellä kukkia.

Paju kukki Paratiisilehdon luontopolulla Harjavallassa huhtikuussa 2022.Elmeri Elo / All Over Press

Miksi pölyttäjät ovat ahdingossa?

Piippolan mukaan suurin syy pölyttäjien ahdinkoon on niiden elinympäristöjen väheneminen.

– Perinteisten laidunten, niittyjen ja ketojen määrä on romahtanut. Toki korvaaviakin elinympäristöjä on, kuten kukkivat tienvarret, mutta siellä niitä vaanivat muut uhat, kuten lupiinin kaltaiset haitalliset vieraslajit. Myös rakentaminen voi uhata pörriäisille sopivia elinympäristöjä.

Kaikkia pölyttäjien vähenemisen vaikutuksia ei pystytä edes ennustamaan.

– Valtaosa kasveista on riippuvaisia pölytyksestä. Noin 90 prosenttia vähintään hyötyy pölytyksestä, eli on aikamoinen juttu, jos pölytystä ei enää tapahdu, Piippola arvioi.

– Jos kasvit eivät pysty suvullisesti lisääntymään, ne eivät sopeudu elinympäristöjen muutokseen ja voivat sitä kautta vähentyä ja uhanalaistua. Niistä riippuvat lajit vastaavasti seuraavat perässä, eli siitä lähtee liikkeelle tapahtumaketju.

Jokainen ihminen voi omilla toimillaan vaikuttaa asiaan.

– Me olemme Suomen Luonnonsuojeluliitossa muistuttaneet, että autetaan pölyttäjiä kukkasin. Olemme julkaisseet pölyttäjäkasvioppaankin verkossa, josta voi katsoa vähän, mistä kasveista pölyttäjät pitävät.

– Yleisohje on, että pihalle voisi jättää vähän lahopuuta, risuja ja antaa osan nurmikosta olla leikkaamatta. Sellainen villimpi piha on pölyttäjille hyvä.

Mehiläinen omenapuun kukassa.Adobe Stock

Muista myös parveke!

Parvekeistutuskissakin kannattaa suosia lajeja, jotka ovat pölyttäjille mieleen.

Helpon nyrkkisäännön mukaan kukka on sitä parempi pölyttäjälle, mitä enemmän se muistuttaa luonnonkukkaa. Tällaisia ovat muun muassa laventeli, orvokit, samettikukat, auringonkukka ja lobelia.

Huonoja pölyttäjäkasveja ovat esimerkiksi pelargonia ja etenkin jalostetut marketat.

Esimerkiksi kaunis ja suosittu miljoonakello ei ole huono pölyttäjille mutta ei myöskään parhaasta päästä.

Katso myös: Tällaista on mehiläistarhurin arki

8:04 Huomenta Suomi vieraili suomalaisen hunajan alkulähteillä.

Kati Hyttinen MTV Uutiset Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys-, ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin. Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteeseen kati.hyttinen@mtv.fi.

Näin voit auttaa pörriäisiä ja pölyttäjiä | MTV Uutiset