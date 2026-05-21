Piippolan mukaan suurin syy pölyttäjien ahdinkoon on niiden elinympäristöjen väheneminen.
– Perinteisten laidunten, niittyjen ja ketojen määrä on romahtanut. Toki korvaaviakin elinympäristöjä on, kuten kukkivat tienvarret, mutta siellä niitä vaanivat muut uhat, kuten lupiinin kaltaiset haitalliset vieraslajit. Myös rakentaminen voi uhata pörriäisille sopivia elinympäristöjä.
Kaikkia pölyttäjien vähenemisen vaikutuksia ei pystytä edes ennustamaan.
– Valtaosa kasveista on riippuvaisia pölytyksestä. Noin 90 prosenttia vähintään hyötyy pölytyksestä, eli on aikamoinen juttu, jos pölytystä ei enää tapahdu, Piippola arvioi.
– Jos kasvit eivät pysty suvullisesti lisääntymään, ne eivät sopeudu elinympäristöjen muutokseen ja voivat sitä kautta vähentyä ja uhanalaistua. Niistä riippuvat lajit vastaavasti seuraavat perässä, eli siitä lähtee liikkeelle tapahtumaketju.
Jokainen ihminen voi omilla toimillaan vaikuttaa asiaan.
– Me olemme Suomen Luonnonsuojeluliitossa muistuttaneet, että autetaan pölyttäjiä kukkasin. Olemme julkaisseet pölyttäjäkasvioppaankin verkossa, josta voi katsoa vähän, mistä kasveista pölyttäjät pitävät.
– Yleisohje on, että pihalle voisi jättää vähän lahopuuta, risuja ja antaa osan nurmikosta olla leikkaamatta. Sellainen villimpi piha on pölyttäjille hyvä.
