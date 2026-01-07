Suomalaiskiekkoilija Teemu Pulkkinen on joutunut rasismisyytösten kohteeksi Saksan kakkosliigassa.
Starbulls Rosenheimia edustava Pulkkinen oli sunnuntain vierasottelussa kärsivänä osapuolena jouduttuaan Düsseldorf EG:n japanilaispelaajan Yushiroh Hiranon sääntöjenvastaisen taklauksen kohteeksi.
Tapaus eteni Saksan jääkiekkoliiton kurinpidon tutkintaan ja toi Hiranolle yhden ottelun pelikiellon.
Asia ei kuitenkaan jäänyt tähän, sillä alkuviikosta Saksan mediassa alkoi levitä väite, jonka mukaan Düsseldorf väittää Pulkkisen syyllistyneen tilanteessa rasistiseen herjaukseen.
Rosenheim 24 -sivuston mukaan Hirano suivaantui taklaustilanteen jälkeen Pulkkiselle ja yritti potkaista tätä luistimella. Japanilaishyökkääjä jatkoi raivostunutta käytöstään myös rangaistusaitiossa.
Rosenheim kommentoi tapausta tiedotteessaan