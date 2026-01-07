Liiketoiminta ja kehitys

Rosenheim 24 -sivuston mukaan Hirano suivaantui taklaustilanteen jälkeen Pulkkiselle ja yritti potkaista tätä luistimella. Japanilaishyökkääjä jatkoi raivostunutta käytöstään myös rangaistusaitiossa.

Asia ei kuitenkaan jäänyt tähän, sillä alkuviikosta Saksan mediassa alkoi levitä väite, jonka mukaan Düsseldorf väittää Pulkkisen syyllistyneen tilanteessa rasistiseen herjaukseen.

Tapaus eteni Saksan jääkiekkoliiton kurinpidon tutkintaan ja toi Hiranolle yhden ottelun pelikiellon.

Teemu Pulkkinen rasismikohun keskellä Saksassa

keskiviikkona. Seura kiisti täysin väitteet suomalaispelaajan rasistisesta käytöksestä. Rosenheimin mukaan liiga ei ole syyttänyt ainuttakaan seuran pelaajaa rasistisesta käytöksestä.

Seura pitää häiritsevänä, että pelaaja on tuomittu julkisuudessa asiasta, josta ei ole vielä aloitettu edes kunnon tutkintaa.

– Tällainen julkinen tuomitseminen ei tee oikeutta näin herkälle asialle sekä on ristiriidassa reilun pelin ja urheiluhengen kanssa, Rosenheim toteaa.