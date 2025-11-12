Teboilin toimitusjohtaja ei tiettävästi maksa veroja Suomeen.
MTV Uutisten tietojen mukaan Oy Teboil Ab:n venäläinen toimitusjohtaja Bulat Subajev ei maksanut tuloistaan lainkaan veroja Suomeen.
Subaev on tiettävästi Belgian kansalainen, jolla on tiiviit yhteydet Venäjälle. Hänellä on pitkä työura venäläisen Lukoilin palveluksessa ja tänä vuonna mediat uutisoivat, että Vladimir Putin palkitsi hänet syksyllä Venäjän Ystävyyden kunniamerkillä.
Sen sijaan yhtiön venäläinen talousjohtaja Jevgeni Maslennikov maksoi Suomeen veroja lähes miljoonatuloistaan. Hänellä oli Verohallinnon mukaan veronalaista ansiotuloa viime vuonna 980 825 euroa ja vajaat 7500 euroa pääomatuloja.
Yhtiön hallituksen suomalaisjäsen, juristi Mikko-Pekka Laaksonen nettosi Verohallinnon mukaan runsaan 250 000 euron ansiotulot.
