Sen sijaan yhtiön venäläinen talousjohtaja Jevgeni Maslennikov maksoi Suomeen veroja lähes miljoonatuloistaan. Hänellä oli Verohallinnon mukaan veronalaista ansiotuloa viime vuonna 980 825 euroa ja vajaat 7500 euroa pääomatuloja.

Subaev on tiettävästi Belgian kansalainen, jolla on tiiviit yhteydet Venäjälle. Hänellä on pitkä työura venäläisen Lukoilin palveluksessa ja tänä vuonna mediat uutisoivat, että Vladimir Putin palkitsi hänet syksyllä Venäjän Ystävyyden kunniamerkillä.

MTV Uutisten tietojen mukaan Oy Teboil Ab:n venäläinen toimitusjohtaja Bulat Subajev ei maksanut tuloistaan lainkaan veroja Suomeen.

Teboilin toimitusjohtaja ei tiettävästi maksa veroja Suomeen.

Näin Teboilin johto tienasi – Putinin palkitseman pomon tuloista ei veroja Suomeen

Suomalainen huoltoasemaketju SEO tavoittelee Teboil-yrittäjiä liittymään omaan verkostoonsa.

Yrittäjien tulot jäävät kauas taakse

Johdon tienestit ovat hurjia, kun niitä vertaa pakotteiden aiheuttaman uhan alla kärvisteleviin huoltoasemayrittäjiin.

Teboilin omistaa venäläinen Lukoil, joka on Yhdysvaltain pakotteiden alaisena. Teboilin rahaliikenne on jumissa ja polttoaineet käymässä vähiin pakotteiden vuoksi.

MTV Uutiset kävi läpi myös useamman Teboil-yrittäjän tuloja. He tienasivat kaikki alle 60 000 euroa viime vuonna.

Vaikka tulot yrittäjille näyttävät varsin kohtuullisilta, on tilanne nyt heidän kohdallaan vaikea. Teboiliin venäläisomistajuuden vuoksi kohdistuvat pakotteet uhkaavat niiden koko toimintaa, ja mainitut yrittäjät ovatkin kertoneet esimerkiksi lomautuksista tai huoltamotoiminnan päättämisestä.