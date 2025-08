Paljonko avioero maksaa? Näin eron vaiheet etenevät

Suomessa avioerossa on kaksi vaihetta. Kumpikin maksaa erikseen.

Avioeroa haetaan Suomessa yksinkertaisella tuomioistuinlaitoksen lomakkeella. Sen voi ladata netistä, täyttää ja lähettää käräjäoikeuteen.

Tämän jälkeen ei suinkaan heti erota. Sen sijaan alkaa odottelu.

Kakkosvaiheessa haetaan lopullista eroa

Suomessa avioerossa on kaksi vaihetta, kertoo juristi ja Lakihelppi-verkkolakitoimiston perustaja Katariina Ruuskanen.

– Ensimmäinen vaihe on avioeron hakeminen ja sen vireilletulo. Vireilletulosta, eli siitä, kun paperit tulevat käräjäoikeuteen, he ottavat ne käsittelyyn ja antavat tiedoksi, alkaa kulua kuuden kuukauden harkinta-aika. Sen tarkoituksena on antaa puolisoille aikaa harkita eroa.

Kun harkinta-aika loppuu, alkaa kakkosvaihe. Silloin haetaan uudelleen lopullista eroa.

– Kakkosvaiheen hakemus on tehtävä vuoden kuluessa harkinta-ajan alkamisesta. Jos sitä ei tehdä, avioero raukeaa. Tässäkin hakemus on lomake, josta valitaan, että se koskee kakkosvaiheen eroa.

Jos eroa hakee vain toinen, hän myös maksaa

Avioeron ensimmäinen vaihe maksoi haastattelun tekohetkellä 240 euroa ja toinen vaihe 115 euroa.

Erohakemuslomakkeelle merkitään maksaja.

– Jos eroa hakee vain toinen kumppaneista, hän luonnollisesti on myös maksaja. Jos haetaan yhdessä, voi päättää, kumpi maksaa, eli se merkitään lomakkeelle. Joku maksaja täytyy aina ilmoittaa. Jos kävisi niin, että sitä ei ilmoiteta, käräjäoikeus voi periä maksun kummalta tahansa.

Eron saaminen harkinta-ajan jälkeen kestää käräjäoikeuden käsittelyaikojen verran.

– Kun ero on tapahtunut, käräjäoikeus lähettää siitä tiedoksi asiakirjat kotiin.

Jos pari on jo asunut kaksi vuotta erillään, ero voidaan myöntää ilman harkinta-aikaa. Tuumaustauko kuitenkin usein kannattaa.

– Merkittävä osa avioeroista raukeaa harkinta-ajan aikana. Muutama vuosi sitten muistaakseni noin 20 prosenttia raukesi, eli parit päättivätkin jatkaa yhdessä. Siinä mielessä harkinta-aika on ihan tarpeellinen, Ruuskanen sanoo.

