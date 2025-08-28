Tällainen perintö voi käydä saajalle kalliiksi: "Siinä on vitsit vähissä"

Mitä kannattaa tehdä, jos perii odottamatta mökin tai suuren summan rahaa? Asiantuntija muistuttaa, että perinnön lunastaminen ei välttämättä aina ole ilmaista.

Monella on jossakin vaiheessa elämäänsä tilanne, jossa perii omaisuutta esimerkiksi edesmenneeltä perheenjäseneltään.

Perinnönjakoon liittyvät tilanteet voivat olla hankaliakin – erityisesti, jos perintö tulee yllättäen.

Viiden jälkeen -ohjelmassa aiemmin elokuussa vieraillut OP:n seniorilakimies Jukka Kytölä kävi läpi yleisimmät haasteet tilanteissa, joihin perillinen ei ole etukäteen varautunut.

Periminen yksin on vielä suhteellisen yksinkertaista hyvine ja huonoine puolineen.

– Silloin pitää ottaa vastuu pesän selvittämisestä ja saattaa asioita eteenpäin yksin. Hyvää on se, että pesän selvitys on nopeampi. Ei ole ketään, kenen kanssa sopia, Kytölä toteaa.

Kytölä suosittelee konsultoimaan matalalla kynnyksellä asiantuntijaa perintöön liittyvissä kysymyksissä. Esimerkiksi omasta pankista tai lakimieheltä kannattaa kysyä neuvoja.

"Silloin astutaan ihan eri maailmaan"

Useamman perillisen perinnönjaossa tilanteet saattavat muuttua nopeasti huomattavasti monimutkaisemmiksi.

– Silloin astutaan ihan eri maailmaan. Kannattaa varautua maltilla asioihin, ei ole välttämättä niin nopeaa saattaa eteenpäin.

Kytölä huomauttaa, että kuolinpesien perinnönjaossa ei tunneta "enemmistöpäätöksiä". Esimerkiksi kolmen osakkaan tulee kaikkien olla päätöksistä samaa mieltä.

– Se on se, mikä helpolla syö hermoja ja vaatii kärsivällisyyttä.

– Siinä saattaa mennä kuukausia tai tietyn omaisuuden osalta vuosia, ennen kuin se saadaan jaettua.

"Siinä on vitsit vähissä"

Jos useampi henkilö, esimerkiksi viisi sisarusta perii yhdessä velattoman kiinteistön, vaaditaan Kytölän mukaan jo erityisosaamista järkevään ratkaisuun.

– Jos kiinteistö ottaa pääosan pesän omaisuuden arvosta ja haluaisit pitää sen itselläsi, silloin käy hyvin helpolla niin, että joudut käyttämään pikkuisen omaa rahaa, että voit lunastaa sisaruksesi ulos siitä kiinteistöstä.

Tilanne voi hyvinkin päätyä siten, että kiinteistö päätyy kahdelle omistajalle.

– Jos toinen ei sinulle myy pienempää osuutta, niin siinä on vähän vitsit vähissä.

Haastavammaksi tilanteen voi tehdä myös se, jos perittävä kiinteistö sijaitsee alueella, jossa ei ole ostajia.

– Kyllä voit olla omaisuuden kanssa jumissa hyvinkin pitkään.

Voiko kieltäytyä?

Esimerkiksi velalliset kiinteistöt eivät välttämättä aina ole toivottuja perintöjä. Niistä voi halutessaan myös kieltäytyä.

Kytölä kuitenkin muistuttaa, että perilliselle kuuluu tiettyjä velvollisuuksia. Esimerkiksi kuolleen vanhemman pesä on tavalla tai toisella selvitettävä.

– Silloin voit hakea pesänselvittäjän eli luovuttaa vastuun lakimiehelle, joka hoitaa sen puolestasi loppuun ja ottaa siitä toki sitten palkkion.

Hän toteaa myös, että vaikka velallinen ihminen kuolisi, itse velka ei katoa mihinkään.

– Sen jälkeen, kun perunkirjotukset on tehty ja osoittautuu, että kyllä niitä velkoja on vaan enemmän, niin kyllä se ikään kuin konkurssiin luovutetaan se pesä.

– Se velka jää sitten velkojan tappioksi, mutta sinun pitää hoitaa ne minimiperinnöntoimet, eli laatia perunkirjoitus ja toimittaa perunkirja eteenpäin velkojille.

Katso Kytölän koko haastattelu yllä olevalta videolta!