Kumpi saa avioeron jälkeen jäädä omistusasuntoon, entä vuokra-asuntoon? Juristi vastaa

Vuokranantajalle ei ole pakko kertoa avioerosta. Omistusasunnon suhteen voidaan sopia siitä, kumpi asunnon saa – vai saako kumpikaan.

Avioero panee liiton osapuolten elämän uusiksi. Edessä on monia käytännön asioita, kuten omaisuuden ositus. Yhteisen asunnonkin kohtalo pitäisi jollakin tavalla käsitellä.

Kumpi saa avioeron jälkeen jäädä asuntoon?

Sitä, kuka saa eron jälkeen jäädä omistusasuntoon, on mahdotonta yksinkertaistetusti sanoa.

– Toinen voi esimerkiksi ostaa toisen ulos, tai asunto myydään, jos ei päästä sopuun siitä, kumpi jää asumaan siihen. Ehkä kumpikaan ei halua jäädä asumaan asuntoon, juristi ja Lakihelppi-verkkolakitoimiston perustaja Katariina Ruuskanen kertoo.

– Asunnon siirto ja päätös siitä, kenelle se menee, tehdään yleensä osituksen yhteydessä. Pankkikin vaatii osituspaperia lainan siirtoa varten.

Jos aviopari asuu vuokralla, vuokranantajalle ei ole mikään pakko kertoa avioerosta.

– Toki voi tulla kyseeseen vuokrasopimuksen siirto tai muutos, eli sopimus täytyy siirtää vain toisen nimiin. Silloin totta kai täytyy olla yhteydessä ja sopia asia vuokranantajan kanssa, Ruuskanen sanoo.

– Kumpi sitten saa vuokra-asunnon erossa? Jos asunto on toisen nimissä, lähtökohtaisesti hän saa jäädä siihen. Jos on lapsia ja lapset jäävät toisen luokse, totta kai hän on vahvemmilla ja voisi suuremmalla todennäköisyydellä jäädä asuntoon.

Millainen on reilu avioehto? Juttu jatkuu videon alla.

10:00 Asianajajaliiton puheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharjun mielestä avioehto on positiivinen asia.

Kuka saa auton erossa?

Usein asumistilanteet urkenevat Ruuskasen mukaan luontevasti, vaikka kiveen hakattuja sääntöjä omaisuudesta harvoin on.

Esimerkiksi autoa ei erossa automaattisesti saa se, jolla on vaikkapa pidempi työmatka.

– Jos auto on yhteistä omaisuutta, siitä sovitaan osituksessa. Pari voi siis sopia siitä keskenään ositussopimuksessa. Ei siis ole mitään sääntöä, että auton "täytyy" mennä toiselle.

