Temptation Island Suomi -sarjan uudet parit julkaistiin.

Temptation Island Suomi -ohjelman 14. kauden parisuhdettaan testaamaan lähtevät pari julkistettiin. Ruudussa keskiviikkona 1. lokakuuta alkavalla kaudella nähdään neljä eri elämäntilanteessa ja parisuhteen vaiheessa olevaa paria.

Tutustu alla pariskuntiin:

Temptation Island -pari Inka ja BostonTeemu Laitinen / Nelonen

Inka, 20, Tampere & Boston, 18, Oulu

Yhdessä puoli vuotta

Tiktokissa toisiinsa tutustunut Inka ja Boston ovat etäsuhteessa. Yhteistä aikaa he viettävät Inkan luona Tampereella. Kotiinsa Ouluun Boston ei ole Inkaa vielä koskaan kutsunut, sillä ei jaksa siivota ja Oulu on hänen mukaansa tylsä kaupunki muutenkin.

Boston on Inkaa huomattavasti menevämpi ja sosiaalisempi, mikä aiheuttaa suhteessa ongelmia. Kun Boston on reissuillaan, kaipaisi Inka päivittäisiä hetkiä, jolloin keskitytään vain toiseen. Boston puolestaan toivoisi, että Inka huomaisi, ettei se ole maailmanloppu, jos hän ei ihan joka hetki ole tavoitettavissa. Myös pariskunnan kommunikaatio on paikoin vaikeaa, Inka kokee, ettei Boston ymmärrä hänen näkökulmiaan asioihin. Boston puolestaan toivoisi suorempaa puhetta.

Julia, 25, Oulu & Semi, 28, Oulu

Yhdessä seitsemän vuotta

Semi ja Julia ovat olleet yhdessä 7 vuotta. Viettelysten saarella he ovat jo konkareita, sillä he osallistuivat pariskuntana myös Temptation Islandin 11. kaudelle, joka toikin suhteeseen hetkellisen avun. Eipä aikaakaan, kun he törmäsivät kuitenkin jo uusiin haasteisiin. Julia kaipaa läheisyyttä ja kauniita sanoja, Semi puolestaan takaisin räväkkää ja suorasanaista Juliaansa, johon aikoinaan ihastui. Tällä kertaa he tulevatkin Temptation Islandille aivan uusista lähtökohdista ja erilaisessa tilanteessa kuin edellisellä kerralla.

Julialla ja Semillä on molemmilla paljon toiveita, mitä parisuhteessa voisi olla tulevaisuudessa paremmin, mutta he molemmat kokevat, että kipinä suhteesta on kadonnut. Temptation Islandille he lähtevät tutkimaan, voisiko liekki vielä roihahtaa. Panokset ovat kovat sillä, edessä on kaikki tai ei mitään – eli joko ero tai muutto ja perheen perustaminen uusissa ympyröissä.

Roope, 29, Tampere & Sanni, 28, Tampere

Yhdessä kolme vuotta

Sanni ja Roope tapasivat ensimmäistä kertaa kolme vuotta sitten sokkotreffeillä Ex on the beach -ohjelmassa ja alkoivat seurustella pian kuvausten päätyttyä. Eniten kahnauksia heillä on aiheuttanut heidän tyystin erilainen parisuhdehistoriansa. Roope mainitseekin, että menneisyydessä Sanni on panostanut enemmän laatuun, kun taas Roope määrään.

Entiset heilat kävelevätkin taajaan pariskuntaa vastaan kaupungilla, mikä aiheutti Sannille alkuaikoina epämukavan olon. Vaikkei Roope samalla tavalla Sannin exiin törmää, on hän hyvin epäluuloinen Sannin miespuolisista ystävistä. Realitykatsojille tutun parin suhdetta varjosti alkuaikoina myös anonyymi juoruilu, kuinka Roope olisi nähty jossain kaupungilla toisen naisen kanssa. Mustasukkaisuuteen taipuvaiselle pariskunnalle viettelysten saari onkin se ultimaattisin testi – saavatko ulkopuoliset päästämään yhä mörköjä pään sisään?

Nooa, 18, Jämsä & Pihla, 20, Jämsä

Yhdessä puoli vuotta

Jo lapsena kesäleirillä toisensa ensi kerran tavanneet Pihla ja Nooa tapasivat uudelleen aikuisina yhteisten kavereiden kautta. Kaikessa hiljaisuudessa alkanut suhde tuli monelle yllätyksenä, sillä kukaan ei ollut ajatellut Nooan etsivän mitään vakavaa. Eikä hän etsinytkään, mutta ajautui parisuhteeseen, sillä “Pihla tuli ja teki kaiken työn”.

Pikavauhtia yhteen muuttanut pariskunta ei ole puolen vuoden aikana ollut juurikaan erossa, joten he eivät tiedä, miten kokevat ikävää. Heillä on yhteinen kaveripiiri, jossa on niin miehiä kuin naisiakin, ja ystävyys eri sukupuolten kanssa on hyvin luonnollista. Mustasukkaisuuden tunteita ei ole tähän mennessä syntynyt.

Pariskuntaa yhdistää samanlainen huumorintaju, mutta muuten he ovat luonteeltaan melko erilaisia. He kuitenkin ajattelevat, että se on hyvä asia, sillä vastakohdat täydentävät toisiaan.