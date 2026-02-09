



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Tässä ovat Unelmahäät-parit | MTV Uutiset





Tässä ovat Unelmahäät-parit Heidi ja Joakim Back viettävät 21. hääpäiväänsä ja uudistavat vihkivalansa. © 2025 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved. Julkaistu 09.02.2026 13:45 Silja Välske silja.valske@mtv.fi Unelmahäät-sarjan uudet parit julkaistiin. Unelmahäät-sarja tekee paluun 8. tuotantokauden jaksoin. Sarjan ensimmäinen versio, Satuhäät, näki päivänvalon vuonna 2005. Uusi kausi alkaa TV5:llä ja HBO Maxilla alkaa 9. maaliskuuta. Satuhäät mukaan lukien häärealitya on tehty jo 20 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi kauden ensimmäisessä jaksossa Satuhäät-pari uusii vihkivalansa 21 vuotta myöhemmin. Tutustu sarjan pareihin:

© 2025 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

JAKSO 1: HEIDI JA JOAKIM

Tunnelma on luksustalon katossa, kun 47-vuotias Heidi Back ja 48-vuotias Joakim Back viettävät 21. hääpäiväänsä ja uudistavat vihkivalansa. Samalla vietetään parin ja heidän kolmen poikansa pitkään remontissa olleen talon tupaantuliaisia.

Kun Heidi ja Joakim vihittiin vuonna 2004, he sanoivat ensimmäisenä Satuhäät-parina tv-kameroiden edessä tahdon. Nyt Heidi ja Joakim tekevät tv-historiaa, kun heidän liittonsa siunataan uudelleen samassa tv-formaatissa, Unelmahäissä. Parin ensimmäisten häiden jälkeen on ehtinyt tapahtua paljon: useita työpaikkoja ja koteja sekä kolmen lapsen syntymät. Yhteiseen matkaan on kuulunut myös surua, mutta ala- ja ylämäet ovat vain entisestään tiivistäneet perheen suhteita.

© 2025 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

JAKSO 2: SUVI JA JARI

Rempseä juhlatunnelma on valloillaan, kun 48-vuotias Suvi Valkonen ja 49-vuotias Jari Toiminen vihitään avioliittoon Kotkassa. Viiden lapsen uusioperheen arkea värittää Jarin ylivilkas ja vauhdikas luonne, joka ajaa toisinaan parin yhteentörmäyksiin. Hääjärjestelyiden aikana stressi pääsee kohoamaan ylikierroksille, kun touhukkaan sulhasen hätäily kiristää morsiamen hermot äärimmilleen.

Kaiken alla sykkivät kuitenkin lämpö ja rakkaus. Parin tarinaan on mahtunut myös traagisia käänteitä, kun Suvin molemmat vanhemmat ovat kuolleet yllättäen. Jari on ollut vankkumaton tuki ja turva, joka on auttanut Suvin takaisin jaloilleen.

© 2025 Warner Bros. Discovery Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

JAKSO 3: ANN-MARI JA KIMMO

Iloiset savolaiset, 42-vuotias Ann-Mari Tuovinen ja 41-vuotias Kimmo Turunen, saavat toisensa Siilinjärven kirkossa alle vuoden seurustelun jälkeen. Salamarakkauden kokenut pari on varma, että tällä kertaa vierellä on se oikea. Uusi rakkaus on ollut elämää mullistavaa, sillä molemmat olivat ehtineet heittää toivonsa, että vierelle voisi enää löytyä sopivaa kumppania. Kaksikon koti on jatkuvan muutoksen alla, koska Ann-Mari on innokas sisustaja.

Kimmo ei ymmärrä kaikkea rahan menoa, mutta tyytyy usein kohtaloonsa. Morsiantaan palvovalle miehelle on tärkeää osallistua myös hääpuvun valintaan. Kimmon suosikki on ”tissejä korostava” mekko, mutta naisten hillitympi valinta vie voiton. Sulhasen mielipide jää tälläkin kertaa toisarvoiseksi.

© 2025 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

JAKSO 4: ANU JA RISTO

57-vuotias Risto Toivonen ja 50-vuotias Anu Toivonen käynnistävät rakkaustarinansa puhtaalta pöydältä ja viettävät häitään jo toisen kerran. Anun ja Riston yhteinen 16-vuotinen historia on ollut vaikea.

Pari on taistellut tiensä niin luottamuspulan kuin alkoholiongelmien läpi. Ensitapaaminen Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa vuonna 2008 johti nopeaan avioliittoon ja kahteen lapseen. Muutaman vuoden yhdessäolon jälkeen alkoivat kuitenkin ongelmat. Risto jäi kiinni vispilänkaupasta toisen naisen kanssa ja turvautui hetkellisesti alkoholiin. Pari erosi ja palasi yhteen monta kertaa, mutta joulukuussa 2023 löytyi molempien mukaan lopullinen tasapaino. Uutta alkua juhlistetaan läheisten kanssa Virtakiven Saunalla Voikkaalla.

© 2025 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

JAKSO 5: JENNI JA ALEKSI

26-vuotias Jenni Forss ja 30-vuotias Aleksi Forss saavat avioliitolleen siunauksen Karkun kirkossa, Sastamalassa. Iloisen nuoren parin häitä juhlitaan Hyrkin navetassa hilpeiden häävieraiden kanssa. Aleksi ja Jenni viettävät uusioperheen elämää omakotitalossa entisen Vammalan kaupungin alueella lastensa kanssa, joita molemmilla oli myös jo entuudestaan.

Samaan asuinympäristöön mahtuu Aleksin harrastuksen ja työn tiimoilta myös iso liuta käärmeitä ja muita matelijoita. Parin rakkaustarina sai alkunsa deittisovelluksessa Aleksin vielä ollessa edellisessä, joskin jo hiipuvassa suhteessaan. Aleksin ja Jennin välinen kipinä leimahti nopeasti ja puolen vuoden aikana pari oli jo ehtinyt kihloihin, maistraatissa naimisiin ja lopulta odottamaan ensimmäistä yhteistä lastaan.

© 2025 Warner Bros. Discovery Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

JAKSO 6: PIA JA ARI

Kullanhuuhdontaan hurahtaneet Pia Mäkelä, 47, ja Ari Nissilä, 61, asuvat sähköttömässä ja vedettömässä pirtissä Hammastunturin erämaassa keskellä Lappia. Puhelinyhteyksiä ei ole, ja lapset ovat jo aikuisia, joten pariskunnalla on rutkasti aikaa toisilleen.

Humoristista sanailua viljelevä pari pyörittää yhdessä melontaa ja eräseikkailua tarjoavaa yritystä. Häitä juhlitaan ensitapaamisen 10-vuotispäivänä Tankavaaran Kultakylässä. Pia ja Ari osallistuvat samaan aikaan järjestettäviin kullanhuuhdonnan SM-kisoihin, joten hääviikko on harvinaisen kiireinen.