Tässä ovat Temptation Island -ohjelman sinkut – "Mä oon se kielletty hedelmä"

Temptation Island Suomi -sarjan uudet sinkut julkaistiin.

Temptation Island Suomi -ohjelman 14. kauden 20 sinkkua julkistettiin. Nelosen tiedotteessa kerrotaan, että tänä vuonna sinkkujen rooli kasvaa entisestään.

Temppari-kauden päätyttyä nähdään täysin uusi Temptation Island Suomi: Sinkut -sarja, jossa ilman rakkautta jääneet sinkut molemmilta villoilta kohtaavat ja aloittavat oman "bileidentäyteisen deittiruletin".

Temptation Island Suomi nähdään Ruudussa 1.10. alkaen, kaksi jaksoa viikossa.

Tutustu Tempparit-sinkkuihin:

Temptation Island -Mette.Teemu Laitinen

Mette, 22, Jyväskylä

“Mä tykkään ajaa manuaalii ja täällä mä voin veivaa teidän vaihdekeppii”

Kauneusalalla työskentelevä Mette vaikuttaa hyvin feminiiniseltä, mutta hänellä on “äijämäinen” puolensa. Hänen lempiharrastuksiaan on muun muassa autojen rassailu miespuolisten ystäviensä kanssa. Bileiltoina pirtsakka ja energinen Mette on se, joka tanssii ensimmäisenä pöydillä. Monelle tuleekin yllätyksenä, ettei hän käytä alkoholia juuri ollenkaan.

Temptation Island -VenlaTeemu Laitinen

Venla, 23, Helsinki

“Mun horoskooppimerkki on kauris. Voidaaks me tunkee tänä iltana sun perseeseen nauris? Tai sit vaihtoehtosesti vaan pidetään hauska reissu”

Alunperin Lohjalta kotoisin oleva Venla asustelee tätä nykyä Helsingissä, jossa opiskelee kätilöksi. Vapaa-ajallaan hän käy aktiivisesti kuntosalilla ja pilateksessa. Venlan ystävät kuvailevat häntä rempseäksi monitoiminaiseksi, jonka voi kutsua niin aamukirkkoon kuin bilelomalle Ibizalle.

Temptation Island -LauraTeemu Laitinen

Laura, 22, Iisalmi

“Työni puolesta oon tottunu sheikkaa viski sourin, mut täällä voisin tarjota teille happy hourin”

Baarimestarina työskentelevä Laura on menevä tapaus. Hänen ystävänsä vitsailevat, että bileiltoina häneen pitäisi asentaa lasten polkupyöristä tuttu viiri, sillä muuten häntä on mahdotonta löytää illan aikana hänen vipeltäessään ympäri kapakkaa eri seurueiden välillä.

Temptation Island -KikiTeemu Laitinen

Kiki, 19, Tuusula

“Mä oon Kiki, teille saattais tulla iltajumpan aikana mun kanssa hiki”

Kahvilassa työskentelevä Kiki on harrastanut aiemmin cheerleadingia, mutta nykyään vapaa-aika kuluu lähinnä ystävien kanssa hengailuun. Kikillä on omien sanojensa mukaan ollut tapana viehättyä “ei niin hyvistä ihmisistä”.

Temptation Island -KiisaTeemu Laitinen

Kiisa, 21, Hämeenlinna

“Mun nimi on Kiisa, ja mä tulin teitä tänne tiisaa”

Kiisa työskentelee lastenohjaajana varhaiskasvatuksessa, joten äänekäs ja vauhdikas ympäristö on hänelle hyvin tuttua. Kiisan bilemotto onkin “parempi överit kuin vajarit”. Hänen täydelliseen bileiltaansa kuuluu viini, ystäviä, juoruja ja hyvä musiikkia.

Temptation Island -NellaTeemu Laitinen

Nella, 24, Helsinki

“Yleensä mä vien miehiä jatkoille, mut täältä mä etin seuraa katkolle”

Nella on ylpeä kouvolalainen, mutta on tunnettu lähipiirissään sarjamuuttajana, sillä on vaihtanut maisemia täysi-ikäistyttyään peräti kahdeksan kertaa. Tätä nykyä hän asuu Helsingissä ja on opinnäytetyötä vaille valmis yhteisöpedagogi. Vapaa-ajallaan hän käy heittämässä tikkaa tai pelaamassa bingoa ystäviensä kanssa.

Temptatio Island -JanetteTeemu Laitinen

Janette, 24, Haapavesi

“Met emmä koskhaan tiä mitä elämä etheen heittää, mut voisimme teet keittää. Ehkä sun darrakin kohta hellittää”

Janette on alun perin Sodankylästä ja se kuuluu yhä vahvasti hänen murteestaan. Hän on ostanut hiljattain vanhan talon Haapavedeltä Pohjois-Pohjanmaalta, mutta sitä ennen hän asui vuoden päivät pakettiautossaan ja kierteli Eurooppaa. Tätä nykyä hän työskentelee Onlyfans-sisällöntuottajana, mutta on tehnyt töitä myös tarjoilijana ja mallina.

Temptation Island -BellaTeemu Laitinen

Bella, 24, Sipoo

“Mä oon nyrkkeilijä. Toivottavasti täällä on jotain muutakin kovaa, kun vaan mun nyrkki”

Monet saattavat tunnistaa Bellan lööpeistä Kurre Westerlundin tyttärenä, sillä hänen perhe-elämänsä on noussut otsikoihin usein viime vuosina. Myynti- ja toimistotyötä isänsä omistamassa yrityksessä tekevä Bella pitää perhesuhteita hänelle tärkeinä.

Temptation Island -EvaTeemu Laitinen

Eva, 26, Vantaa

“Mun kanssa teille vois tulla aika paljon unettomia öitä, ja oisko vöitä koska niille olis töitä”

Eva lähti 19-vuotiaana Iso-Britanniaan au pairiksi, mutta jäi maahan moneksi vuodeksi, sillä löysi sieltä rakkauden. Rakkaus ei kuitenkaan kestänyt ikuisesti ja suhteen päätyttyä hän palasi Suomeen. Hän työskentelee kuitenkin yhä etänä englantilaisen sähköyhtiön palveluksessa.

Temptation Island -Erika.Teemu Laitinen

Erika, 29, Alahärmä

“Mä oon Erika, hauska tavata. Onks tällä reissulla ich komme vai dich komme”

Ronski ja suorasanainen eteläpohjalainen Erika on entiseltä ammatiltaan hieroja, mutta viime vuosina hän on työllistynyt maatalouden parissa. Hän harrastaa kuntosalia, hevosia sekä oman talonsa remontointia. Miehen apua remontti- ja pihatöihin hän kaipaa vasta siinä vaiheessa, kun kaivinkone tai sitä suurempi tuodaan tontille.

Temptation Island -JoonaTeemu Laitinen

Joona, 21, Jyväskylä

“Niinku näkyy niin mulla ei oo isoja lihaksii, mutta VALTAVA... sydän, mikä tarvittaessa tukee ja kuuntelee teitä”

Joona on huumorintajuinen ja rempseä autoharrastaja. Hän on valmistunut logistiikka-alalta, muttei ole ajanut rekkaa päivääkään. Sen sijaan hän on toiminut viime vuosina autojen teippaajana sekä kuvaajana ja sosiaalisen median sisällöntekijänä autotapahtumissa.

Temptation Island -MiskaTeemu Laitinen / Nelonen

Miska, 21, Kuopio

”Hei mun kikkeliki on niin kohtelias et se seisoo sen takia, että te saatte istuu”

Miska on alun perin Keiteleeltä, mutta muuttanut Kuopioon, jossa ajelee taksia työkseen. Vapaa-aikansa hän kuluttaa kuntosalilla. Hänen julkkisesikuvansa on Matti Nykänen, sillä samastuu mäkilegendaan, koska myös hänellä on yöelämässä töhöilevä villihevospuolensa. Viime aikoina saliharrastus on kuitenkin vienyt aina vain isomman siivun vapaa-ajasta eikä bilettämiseen ole tahtonut jäädä aikaa.

Temptation Island -NicolasTeemu Laitinen

Nicolas, 22, Pori

“Jos sun oikee jalka olis joulu ja vasen uusivuosi, niin oisko sulla tilaa mulle pyhien välissä”

Tavoitteellisesti jo lapsesta saakka jääkiekkoa pelannut Nicolas on muuttanut hiljattain takaisin lapsuudenkaupunkiinsa Poriin vartiointitöiden perässä. Samalla myös jääkiekko on vaihtunut “höntsäilyyn”. Joukkuelajeilla on kuitenkin ikuinen paikka hänen sydämessään, sillä ryhmässä tekeminen on hyvää vastapainoa piirivartijan yksinäiselle työpäivälle.

Temptation Island -TimiTeemu Laitinen

Timi, 23, Tampere

”Mä oon hieroja ja mä osaan kyl löytää sen oikeen pisteen”

Timi elää nuoren miehen kiireistä elämää. Hän on valmistunut hierojaksi, mutta on jatkanut opintoja edelleen ja valmistuu tulevaisuudessa fysioterapeutiksi. Opintojen lisäksi hän työskentelee vaatekaupassa sekä harrastaa jalkapalloa ja sosiaalisen median sisältöjen tuottamista. Moottoriturvaksi itseään kuvaileva Timi on tarinankertoja, jolta ei huonot vitsit lopu kesken.

Temptatio Island -CarlosTeemu Laitinen

Carlos, 24, Tampere

“Hola, me llamo Carlos, mi corazón es tu casa. Haluutteko tietää mihin muuhun mun kieli pystyy?”

Carlos työskentelee ensihoitajana. Hänen sukujuurensa ovat Kolumbiassa ja hän kutsuukin itseään vitsikkäästi “latino loveriksi”, joka sulattaa naisten sydämet nappisilmillään. Supliikki Carlos on tottunut työssään kohtaamaan erilaisia ihmisiä eikä jäädy kiinnostavan naisen edessä. Hieman naureskellen hän myöntääkin naistyyppinsä olevan stereotyyppisesti vaaleat hoitajat.

Temptation Island -AkiTeemu Laitinen

Aki, 24, Turku

“Mä oon Aki ja vaikka sama mitä toi Antonio just sano”

Aki on kotoisin Raahesta, mutta viettänyt viimeisimmät vuodet työn vuoksi Turussa. Nyt hän haaveilee tekevänsä totaalisen irtioton arjen oravanpyörästä ja lähtevänsä reppureissaamaan jonnekin. Aki hakee energistä ja heittäytyvää kumppania, jonka kanssa seikkailla ja nähdä maailmaa. Aki rakastaa kaikkia extreme-lajeja ja erilaiset moottoriurheilulajit ovat olleet jo pitkään lähellä hänen sydäntään.

Temptation Island -TimTeemu Laitinen

Tim, 26, Pälkäne

”Mulla ei oo sit mitään häpyy ja mä lupaan, että se tulee näkyy”

Tim harrastaa punttisalia, kellojen keräilyä sekä reivaamista. Hänen ystäviensä mukaan hän on kokonaisvaltainen Temppari-sinkun ruumiillistuma, mutta itse hän väittää iskevänsä naiset yleensä persoonallaan ja jutuillaan, koska ulkonäkö ei hänellä kuulemma siihen riitä.

Temptation Island -AnttiTeemu Laitinen

Antti, 27, Tampere

“Mä töissä paljon paistopisteellä häärään, joten mä voisin lämmittää myös teidän piirakkaa”

Elintarvikemyymälän vuoropäällikkönä toimiva Antti on ollut 4,5 vuotta sinkkuna. Antin naismakua ovat fiksut ja viehättävät naiset, mutta mitään tiettyä naistyyppiä hänellä ei ole. Epäsiisteyden ja tyhmyyden hän kokee epämiellyttävinä piirteinä. Lenkkarifaniksi tunnustautuva Antti ei ole koskaan syönyt sushia eikä katsonut Titanic-elokuvaa.

Temption Island -ToffeTeemu Laitinen

Toffe, 29, Helsinki

”Mä oon renttu, mulla on tilillä ja housuissa 23 senttii”

Toffe on taiteilija henkeen ja vereen. Hän elää luovuudesta eikä hänen elämässään ole erikseen työtä ja vapaa-aikaa. Toffen parisuhteet ovat menneet usein mönkään, koska kaikki eivät ole jaksaneet hänen “kroonista persaukista taiteilijanelämäänsä”.

Temptation Island -MiroTeemu Laitinen

Miro, 32, Turku

”Mä oon se kielletty hedelmä, mut kyllä vähän voi tulla maistamaan”

Miro on kotoisin Raumalta ja murre pilkahtelee välillä hänen puheestaan. Miro viehättyy punahiuksista ja huumorintajuisista naisista. Tärkeintä kuitenkin on hänen kanssaan yhteensopiva luonne. Hän kertoo olevansa levoton sielu, minkä vuoksi hänen parisuhdehistoriansa on kirjava. Kevyempien naisseikkailujen lisäksi takana on muutamia useamman vuoden suhteita, jotka hän omien sanojensa mukaan pilasi laittamalla työnsä etusijalle.