Töllötuomarit keskustelevat uusimmassa jaksossa Vain elämää -ohjelmasta ja Temppareista – myös Ensitreffit alttarilla -ohjelman ulkonäkökeskustelu herättää monenlaisia tunteita.
Töllötuomarit eli MTV:n toimittajakaksikko Katja Lintunen ja Katri Utula puivat televisio-ohjelmien käänteitä ja puheenaiheita viikoittain. Jaksot julkaistaan MTV Katsomossa ja tästä pääset katsomaan jakson.
Tällä viikolla kaksikko hehkuttaa Vain elämää -ohjelmaa ja samalla pohtivat, keiden artistien urat lähtevät nousuun sen myötä. Temptation Islandin sarjaosallistujat ja rikostuomiot kummastuttavat. Tulevallakin kaudella on mukana osallistujia, joilla on taustalla rikostuomio.
– Olen aivan varma, että rikostuomio on jopa yksi hakukriteereistä, Katri Utula heittää.
Töllötuomareilla on paljon sanottavaa myös Ensitreffit alttarilla -ohjelman ulkonäkökeskustelusta ja kritiikkiä saa myös asiantuntija.
