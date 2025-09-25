Töllötuomarit keskustelevat uusimmassa jaksossa Vain elämää -ohjelmasta ja Temppareista – myös Ensitreffit alttarilla -ohjelman ulkonäkökeskustelu herättää monenlaisia tunteita.

Töllötuomarit eli MTV:n toimittajakaksikko Katja Lintunen ja Katri Utula puivat televisio-ohjelmien käänteitä ja puheenaiheita viikoittain. Jaksot julkaistaan MTV Katsomossa ja tästä pääset katsomaan jakson.

Tällä viikolla kaksikko hehkuttaa Vain elämää -ohjelmaa ja samalla pohtivat, keiden artistien urat lähtevät nousuun sen myötä. Temptation Islandin sarjaosallistujat ja rikostuomiot kummastuttavat. Tulevallakin kaudella on mukana osallistujia, joilla on taustalla rikostuomio.

– Olen aivan varma, että rikostuomio on jopa yksi hakukriteereistä, Katri Utula heittää.

Töllötuomareilla on paljon sanottavaa myös Ensitreffit alttarilla -ohjelman ulkonäkökeskustelusta ja kritiikkiä saa myös asiantuntija.

Töllötuomareiden uuden jakson löydät joka torstai MTV Katsomosta!

