Mira Aholan lapsi syntyi

1.05158875
Mira Ahola nähtiin tänä keväänä esitetyllä Erikoisjoukot-kaudella.All Over Press
Julkaistu 34 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Alexia Tänav

alexia.tanav@mtv.fi

Mira Aholan ja hänen kumppaninsa esikoistytär syntyi.

Erikoisjoukot- ja Temptation Island Suomi -ohjelmista tutun Mira Aholan ja hänen kumppaninsa Markuksen vauva on syntynyt. Ahola kertoo tyttövauvan syntymästä Instagram-tarinassaan.

– Viimeinkin viime yönä syntyi meidän niin kovin odotettu pieni. Meillä kaikilla kaikki tosi hyvin! Väsyttää toki useiden valvottujen öiden ja päivien jälkeen, hän kirjoittaa Instagram-tarinassaan.

Ahola kertoo Instagramissa, että vauvan syntymää edelsivät kovat kivut ja unettomuus.

– Keskiviikkona kello 1.30 päästiin aloittelemaan ponnistusvaihetta. Tämä tuntui kestävän ikuisuuden, ja epiduraalin vaikutus ehti lakata ja sain toisen puudutteen. Sattui enemmän kuin mikään kokemani ja olin varma, että se ei tulisi onnistumaan, hän kirjoittaa Instagram-tarinassaan.

– Olin valvonut +40 tuntia, en ollut syönyt kunnolla ja olin taistellut kipuja vastaan liian paljon ja kauan. Mulla ei yksinkertaisesti ollut enää energiaa ponnistaa kunnolla, hän jatkaa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Lopulta pienokainen syntyi keskiviikkoyönä kello 2.30.

– Ei mikään unelmien synnytys, mutta kaiken sen arvoista, Ahola kirjoittaa.

Ahola ja hänen nykyinen kumppaninsa tapasivat Temptation Island Suomi -ohjelman seitsemännen kauden kuvauksissa syksyllä 2019. Ahola osallistui ohjelmaan entisen kumppaninsa Valton kanssa. 

Ahola nähtiin tänä keväänä esitetyllä Erikoisjoukot-kaudella.

Lisää aiheesta:

Mirella Merivirran ja Teemu Laurellin vauva syntyiJasmin Vähäkankaan vauva syntyi – kaunis perhekuva julkiTuija Pehkonen pääsi sovittamaan Käärijän boleroa – uutisankkurilta utelias kysymysEsikoistaan odottava Love Island -Jenni muistelee hetkeä, kun kertoi vauvauutiset kumppanilleen – paljasti asian hellyttävällä jekulla: "Itkettiin ilosta"Temptation Island -Vilman synnytyksestä viikko – julkaisi kuvan vartalostaan: "Olen jo täysin tyytyväinen"Sara Parikka avautuu podcastissa synnytyksestään – koronan pelko varjosti loppuraskautta: "Pelkäsin, että sairastun itse tai että vauva sairastuu siihen"
ErikoisjoukotTemptation Island SuomiSeurapiirit

Tuoreimmat aiheesta

Erikoisjoukot