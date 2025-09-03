Mira Aholan lapsi syntyi

Mira Aholan ja hänen kumppaninsa esikoistytär syntyi.

Erikoisjoukot- ja Temptation Island Suomi -ohjelmista tutun Mira Aholan ja hänen kumppaninsa Markuksen vauva on syntynyt. Ahola kertoo tyttövauvan syntymästä Instagram-tarinassaan.

– Viimeinkin viime yönä syntyi meidän niin kovin odotettu pieni. Meillä kaikilla kaikki tosi hyvin! Väsyttää toki useiden valvottujen öiden ja päivien jälkeen, hän kirjoittaa Instagram-tarinassaan.

Ahola kertoo Instagramissa, että vauvan syntymää edelsivät kovat kivut ja unettomuus.

– Keskiviikkona kello 1.30 päästiin aloittelemaan ponnistusvaihetta. Tämä tuntui kestävän ikuisuuden, ja epiduraalin vaikutus ehti lakata ja sain toisen puudutteen. Sattui enemmän kuin mikään kokemani ja olin varma, että se ei tulisi onnistumaan, hän kirjoittaa Instagram-tarinassaan.

– Olin valvonut +40 tuntia, en ollut syönyt kunnolla ja olin taistellut kipuja vastaan liian paljon ja kauan. Mulla ei yksinkertaisesti ollut enää energiaa ponnistaa kunnolla, hän jatkaa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Lopulta pienokainen syntyi keskiviikkoyönä kello 2.30.

– Ei mikään unelmien synnytys, mutta kaiken sen arvoista, Ahola kirjoittaa.

Ahola ja hänen nykyinen kumppaninsa tapasivat Temptation Island Suomi -ohjelman seitsemännen kauden kuvauksissa syksyllä 2019. Ahola osallistui ohjelmaan entisen kumppaninsa Valton kanssa.

Ahola nähtiin tänä keväänä esitetyllä Erikoisjoukot-kaudella.