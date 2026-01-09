Uusimmalta Temptation Island Suomi -kaudelta syntyi uusi pariskunta, alun perin sinkkuina ohjelmaan saapuneet Janette ja Miro.

Temptation Island Suomi -ohjelman 14. tuotantokausi päättyi taannoin maksullisessa Ruutu+ -suoratoistopalvelussa, ja jaksoja alettiin tällä viikolla esittää Nelosella.

Sarjan tuoreimmalla kaudella nähtiin uudistus, kun ohjelmassa mukana olleet sinkut jäivät varattujen poistuttua viettämään yhdessä pidennettyä viikonloppua Temptation Island -villalle. Railakkaissa juhlissa juoma virtasi, ja syntyipä bileiden tuiskeessa yksi pariskuntakin, kun saarelle alun perin sinkkuina saapuneet Janette ja Miro löysivät toisistaan rakkauden.

Rakastavaiset kertovat Instagramissa, että heidän romanssinsa jatkui Temppari-kuvausten jälkeen, ja nykyisin Janette ja Miro ovat parisuhteessa.

– Se on ohi. Nimittäin salailu! Ei tarvitse enää piilotella, kierrellä kysymyksiä tai miettiä ketkä tietävät. Olemme onnellisia yhdessä, eikä alkuaikojen perhoset ole vieläkään pois lentäneet, Janette kirjoittaa Instagram-postauksessaan.

Pari jakoi Instagramiin kuvan, jossa he istuvat sylikkäin talvimaisemissa.