Uuden Temptation Island Suomi -kauden ensimmäisessä jaksossa käy ilmi, että varattu mies on pettänyt kumppaniaan yhden kaudella mukana olevan sinkkunaisen kanssa.

Temptation Island Suomi -ohjelman 14. tuotantokausi alkoi Ruutu+ -palvelussa keskiviikkona 1. lokakuuta. Heti ensimmäisessä jaksossa selviää, että kaudella varattuna mukana olevalla Bostonilla, 18, on tuoreeltaan yhteistä historiaa sinkkuna ohjelmassa nähtävän Evan, 26, kanssa.

Jaksossa Eva ja ohjelmassa niin ikään sinkkuna nähtävä Nella kertovat bileiden tuoksinnassa toiselle varatulle miehelle Semille, että Eva on harrastanut Bostonin kanssa seksiä laivalla vain kaksi kuukautta ennen Temptation Islandin kuvauksia. Boston seurusteli jo tuolloin kumppaninsa Inkan kanssa, joka on pettämisestä autuaan tietämätön.

Eva (kuvassa) ja Boston viettivät yhteisen yön vain pari kuukautta ennen Temptation Island Suomi -kauden kuvauksia.Teemu Laitinen

Parin kuukauden takaisen laivareissun tapahtumat nostetaan pöydälle miesten villalla vielä saman illan aikana. Semi ja kolmas varattu mies Roope kysyvät Bostonilta, tunsiko tämä entuudestaan ketään kauden sinkkunaisista.

Boston menee vaikeaksi ja kieltäytyy aluksi kommentoimasta asiaa millään tavalla. Semi ja Roope jatkavat kuitenkin tenttaamista.

– Jos mennään asiaan, niin minä kuulin, että te olette panneet maaliskuussa, ja olet ollut Inkan kanssa tammikuusta asti. Mikä se juttu on? Roope täräyttää.

– Maaliskuussa? Ei v*tussa..., Boston kiemurtelee.

Eva liittyy keskusteluun ja sanoo, ettei halua valehdella asiasta, sillä kaikki käy kuitenkin ilmi. Hän kertoo jaksossa kameroille, että tapahtunut tuntuu hänestä pahalta.

– En itse haluaisi olla keskellä parisuhderiitaa tai rikkoa kenenkään parisuhdetta, hän sanoo.

Boston vahvistaa jaksossa kameroille, että on tavannut Evan laivalla.

– Olen kertonut tästä Inkalle 80 prosenttia, mutta se viimeinen 20 prosenttia sisältää sen, mitä tapahtui minun ja Evan välillä, Boston sanoo.

Boston arvelee, että jos hän olisi kertonut tapahtuneesta Inkalle, ei tämä olisi ymmärtänyt häntä.

– En halua erota hänen kanssaan, niin en sanonut, mies perustelee.