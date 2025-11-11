Maajussille morsian -ohjelmassa vuonna 2022 rakastuneet Joonas ja Linda odottavat perheenlisäystä.

Kun maajussi-Joonas ja puolisoehdokas Linda tapasivat toisensa Maajussille morsian -ohjelmassa, oli kaksikon keskeinen kemia sekä ihastus välitöntä.

Nyt, kolme vuotta myöhemmin he ovat kaksivuotiaan lapsen vanhempia ja odottavat toista lastaan, jonka laskettu aika on joulun tienoilla.

Linda kertoo MTV Uutisille raskauden sujuneen hyvin ja ongelmitta.

– Kaikki on mennyt tosi hyvin kyllä, ei mitään ihmeellistä.

Pariskunta kertoo arvelevansa, ettei heidän kaksivuotiaansa ihan vielä taida ymmärtää, mitä perheessä on pian tapahtumassa.

– Kovin yritämme leikkiä kaikkia vauvanhoitoleikkejä ja muuta, ehkä hän jotain aavistelee, Linda miettii.

– Tuskin hän tajuaa, mistä oikeasti on kyse, Joonas nauraa.

Maajussi-Joonas ja Linda elävät esikoisensa kanssa onnellista perhe-elämää Lapualla.Lindan ja Joonaksen kotialbumi

Kun Linda ja Joonas saivat esikoisensa, olivat he vielä etäsuhteessa ja asuivat noin 400 kilometrin päässä toisistaan. Sittemmin pari on muuttanut saman katon alle ja he elävät nykyään yhdessä Lapualla.

Joonas tekee yhä maatilallisen töitään ja Linda puolestaan on kotiäiti. Perheen kotoa on noin puolen tunnin matka Joonaksen tilalle.

Maajussille morsian -ohjelmassa tavatessaan Joonasta ja Lindaa yhdisti alusta alkaen suuri unelma perheen perustamisesta ja lasten saamisesta.

– Omalla painollaan se perheen perustaminen on kuitenkin mennyt, yhteen muuttoineen ja muuten. Askel kerrallaan on menty, ja asiat ovat vain menneet luontevasti eteenpäin, Joonas kertoo.

Maajussi-Joonas tekee yhä maatilallisen töitään.Lindan ja Joonaksen kotialbumi

Pari kuvailee yhteisen elämänsä olevan "melko normaalia perhe-elämää". Kun Joonas tulee kotiin maatilan töistä, pääsee Linda viettämään vapaata esimerkiksi hänelle rakkaan hevosharrastuksen pariin.

Lastenhoidon vastuut ovat jakautuneet pariskunnan kesken niin ikään luontevasti. Sesonkiaikoina Joonaksella töitä riittää, ja tuolloin Linda ottaakin enemmän vastuuta lapsenhoidosta.

Joonas ja Linda kertovat, että ovat yhä seuranneet Maajussille morsian -ohjelman uudempia tuotantokausia ja muutaman kerran havahtuneet kummalliseen ajatukseen.

– Ei sitä aina tajuakaan, että me olemme myös siellä Maajussille morsiamessa Lindan kanssa tavanneet. Aina välillä ajattelee uudempia jaksoja katsoessa, että niin mekin ollaan oltu tuolla, että onpa outoa, Joonas toteaa.

Linda komppaa näkemystä.

– En silloin osannut ajatella, että elämä voisi olla nyt näinkin erilaista, hän miettii.

Tulevaisuuden varalle pariskunnalla ei ole suurempia suunnitelmia. Kaikki tuntuu menevän tällä hetkellä juuri hyvin.

– Meidän arki on just nyt tosi hyvää. Elämme meidän unelmaamme, Linda summaa.