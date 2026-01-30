Tapparan tähtihyökkääjä Benjamin Rautiainen hämmästeli Tapparan ja SaiPan välisen kärkiottelun erikoista loppua.

SM-liigan kärkipeli karkasi käsistä päätöserän loppuminuuteilla, kun SaiPa sai lyhyessä ajassa peräti neljä jäähyä ja vierailijat joutuivat pitkäksi aikaa kahden miehen alivoimalle.

SaiPan päävalmentaja Raimo Helminen ei sulattanut joukkueensa jäähysumaa, vaan raivosi itselleen ulosajon käytösrangaistuksen myötä. Myös SaiPan kultakypärä Maxime Fortier sai myöhemmin saman tuomion.

Tappara-tähti Benjamin Rautiainenkin hämmästeli ottelun erikoista loppua.

– Ainahan se on kivaa pelata ylivoimalla, ja vielä viiskolmosta noin paljon. En ole itsekään tuollaisessa jääkiekkopelin lopussa ollut. En tiedä, monta jäähyä siinä SaiPalle tuli. Ei siinä pysynyt enää perässä, Rautiainen kommentoi.

Katso Raimo Helmisen ja Maxime Fortierin ulosajoihin johtanut tapahtumaketju pääkuvan videolta.