Tappara oli murskaava isäntä SM-liigan kärkikamppailussa, kun se löi SaiPan tylysti 6–1.
SaiPa aloitti ottelun energisesti, mutta maaliverkkoja heilutti vain Tappara. Kirvesrinnat mättivät avauserässä kolme maalia ja löivät täten vierailijansa kanveesiin.
Tapparan tehomiehinä häärivät vähemmän yllättäen Benjamin Rautiainen (1+3) ja kokoonpanoon palannut Joachim Blichfeld (2+2).
Tehoiltansa myötä Rautiainen rikkoi jo 60 pisteen rajapyykin tällä kaudella, vaikka hän on pelannut vasta 43 ottelua. Rautiainen on tehnyt tällä kaudella nyt 61 pistettä.
Tappion myötä SaiPan kirous sai jatkoa, sillä joukkue ei edelleenkään ole voittanut vielä peliäkään joulukuussa 2021 avatulla Nokia Arenalla.
Ottelun loppuhetkillä tunteet kiehahtivat yli, kun SaiPan päävalmentaja Raimo Helminen ja tähtihyökkääjä Maxime Fortier raivosivat kumpikin itsensä pelirangaistuksen myötä suihkuun.
Illan muissa otteluissa Ässät voitti KalPan jatkoajalla 3–2. JYP puolestaan kaatoi TPS:n niin ikään jatkoajalla 2–1.
Lukko katkaisi viiden ottelun tappioputkensa lyömälle HIFK:n 5–2. Puolustaja Jakob Stenqvist tykitti hattutempun ja Alex Beaucage viimeisteli kaksi maalia.
Juttua korjattu: Ässät voitti KalPan jatkoajalla 3–2.