Benjamin Rautiainen jatkoi upeaa virettään, kun hänen edustamansa Tappara voitti HPK:n maalein 2–1.
Rautiainen onnistui maalinteossa jo 42 sekunnin pelin jälkeen, kun hän pääsi tälläämään vapaasti kiekon HPK-vahti Tomi Karhusen selän taakse.
Maalin myötä SM-liigan pistepörssiä johtava Rautiainen venytti pisteputkensa jo yhdeksän ottelun mittaiseksi. Hän on tehnyt pisteputkensa aikana tehot 6+11.
20-vuotias Rautiainen on ollut tällä kaudella ilmiliekeissä. Hän on tehnyt nyt 35 ottelussa jo 49 tehopistettä.
Tapparan toisesta maalista vastasi Jyrki Jokipakka. HPK pääsi ottelun loppuhetkillä maalin päähän, mutta Cameron Wrightin osuma jäi vierailijoiden viimeiseksi.
Voittonsa myötä Tappara vankisti asemaansa SM-liigan kärjessä.
Lukko haki niukan 2–1-vierasvoiton Jukureista.
Voittomaalista vastasi Lukon 20-vuotias Jirko Tukiainen, jolle maali oli SM-liigauran ensimmäinen.
Kouvolassa SaiPa nappasi 4–3-voiton KooKoosta.
SaiPan sankari oli kaksi maalia tehnyt Patrik Siikanen. Siikanen iski pelin voittomaalin noin puolitoista minuuttia ennen päätössummeria.
Tappion myötä KooKoon neljän ottelun voittoputki katkesi. Joukkue jatkaa kuitenkin yhä neljäntenä. SaiPa nousi viidenneksi pisteen päähän kouvolalaisista.
Maanantain SM-liigakierroksen tulokset:
Tappara-HPK 2–1
Jukurit-Lukko 1–2
KooKoo-SaiPa 3–4