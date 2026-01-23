Tappara on riehunut Tampereen paikallisen alkuhetkillä Ilvestä vastaan.

Käynnissä olevan jääkiekon SM-liigan Tampereen paikallisottelun alkua ovat hidalgoineet kirvesrinnat.

Tappara kiitti vajaan kolmen minuutin kohdalla Ilveksen tähtipuolustaja Simon Johanssonia karmeasta puolustusalueen kiekonmenetyksestä. Eetu Tuulola riisti namin ja painoi sen läheltä pömpeliin.

Reilun viiden minuutin pelin jälkeen johtoa kasvatti Eetun isoveli Joni Tuulola, ja ajassa 9.59 Tappara johti jo 3–0, kun Kristian Tanuksella oli tyhjää häkkiä edessään ylivoimasahauksen jälkeen.

Siinä kohtaa Ilves vaihtoi maalivahtia: Mantas Armalis ulos ja Dominik Pavlat sisään.

Ilves onnistui kaventamaan 1–3:een Jens Lööken ylivoimamaalilla parisen minuuttia tämän jälkeen.