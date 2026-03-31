Poliisi ei löytänyt henkilöä, jota epäillä rikoksesta.
Poliisi on keskeyttänyt ulkoministeriön tietovuototutkinnan.
Ulkoministeriö teki keväällä 2024 poliisille rikosilmoituksen epäilemästään tietovuodosta.
Rikosilmoitus koski Suomen Ottawan-suurlähetystön johtamisongelmiin liittynyttä uutisointia. Ulkoministeriö halusi selvittää, oliko medialle vuodettu asiaan liittyviä tietoja.
Uutisointi koski sitä, kuinka Suomen suurlähettiläs Ottawassa, Jari Vilén, määrättiin jättämään tehtävänsä, kun ulkoministeriön selvitysryhmän mukaan Vilén oli syyllistynyt seksuaaliseen häirintään ja epäasialliseen käytökseen.
Poliisi selvitti tutkinnassa, onko medialle vuodettu salassa pidettäviä tietoja, jotka vaarantaisivat valituksen tekijöiden ja kohteen oikeusturvaa.
Poliisi kuitenkin päätyi keskeyttämään tutkinnan asiaan liittyvien henkilöiden kuulemisen ja tietoteknisen tutkinnan jälkeen.
– Ei ole saatu tekijää selville, että kuka on vuotanut tietoja. Yksinkertaisesti näin, rikoskomisario Juha-Matti Suominen kertoo MTV Uutisille.
– Ei ole saatu tapahtumankulkua täysin selville.