MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

– Ei ole saatu tapahtumankulkua täysin selville.

– Ei ole saatu tekijää selville, että kuka on vuotanut tietoja. Yksinkertaisesti näin, rikoskomisario Juha-Matti Suominen kertoo MTV Uutisille.

Poliisi kuitenkin päätyi keskeyttämään tutkinnan asiaan liittyvien henkilöiden kuulemisen ja tietoteknisen tutkinnan jälkeen.

Poliisi selvitti tutkinnassa, onko medialle vuodettu salassa pidettäviä tietoja, jotka vaarantaisivat valituksen tekijöiden ja kohteen oikeusturvaa.

Uutisointi koski sitä, kuinka Suomen suurlähettiläs Ottawassa, Jari Vilén , määrättiin jättämään tehtävänsä, kun ulkoministeriön selvitysryhmän mukaan Vilén oli syyllistynyt seksuaaliseen häirintään ja epäasialliseen käytökseen.

Poliisi ei löytänyt henkilöä, jota epäillä rikoksesta.

Tapaus Jari Vilén: Poliisi ei saanut selville ulkoministeriön epäiltyä vuotajaa

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Toukokuussa 2024 Vilén sai ulkoministeriöltä kirjallisen varoituksen, jonka mukaan hänen käytöksensä Ottawan edustuston päällikkönä täytti epäasiallisen käytöksen, häirinnän ja seksuaalisen häirinnän määritelmät.

STT:n hankkimassa päätöksessä kirjallisesta varoituksesta todettiin, että ulkoministeriölle oli helmikuussa 2024 lähetetty Ottawan-suurlähetystöstä kolme erillistä ilmoitusta Vilénin epäasiallisesta käytöksestä ja seksuaalisesta häirinnästä.

Vilen pyysi saman vuoden toukokuun alussa toimikautensa keskeyttämistä ja siirtoa takaisin Helsinkiin. Hänen tehtävänsä Ottawassa määrättiin päättymään kesäkuun lopussa.

Heinäkuun alussa ulkoministeriö kertoi, että Vilén aloittaa ulkoministeriössä ulkoasiainneuvoksena ja sijoittuu asiantuntijatehtäviin Itä- ja Kaakkois-Aasian ja Oseanian yksikköön.