Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen Valtorin mobiilihallintaan kohdistuneen tietomurron tutkinnan rikosnimikkeet ovat tarkentuneet.

Keskusrikospoliisi on muodostanut esitutkinnassa selkeämmän kuvan Valtorista anastetun tiedon laadusta ja sisällöstä. Yhdeksi rikosnimikkeeksi törkeän tietomurron rinnalle on tuotu epäilty vakoilu.

– Sinänsä tiedon luonne ei ole muuttunut alun perin ilmoitetusta, vaan data sisältää pääasiassa asetusten määrittämis- sekä käyttäjätietoja. On kuitenkin mahdollista, että tietosisällön tietoja yhdistelemällä saattaa kyetä muodostamaan tietoa, joka vaikuttaa Suomen turvallisuuteen ja voi aiheuttaa sille vahinkoa, rikoskomisario Aku Limnell Keskusrikospoliisista sanoo tiedotteessa.

– Rikosnimikkeet ovat tarkentuneet datan muodostaman kokonaisuuden selvittämisen kautta, ei mahdollisen epäillyn tekijän tai tekijätahon takia, Limnell kertoo.

Tammikuun lopulla todetussa tietomurrossa on Valtorin mukaan voinut vaarantua noin 50 000 laitteen käyttäjätietoja.

Datan läpikäynti ja analyysi ovat KRP:n mukaan delleen kesken. Esitutkinnan kesken ollessa poliisi ei ota kantaa mahdolliseen epäiltyyn tai epäiltyihin tai tietomurrossa käytettyyn tekotapaan.

– Esitutkinnan tavoite ja päämäärä on selvittää tapahtumien kulku ja rikoksentekijä. Teemme tämän tavoitteen saavuttamiseksi tiivistä viranomaisyhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, Limnell sanoo.

Asianomistajia esitutkinnassa tällä hetkellä ovat Valtori ja sen asiakasvirastot. Tapauksesta tiedotetaan lisää esitutkinnan aikana, kun se on tutkinnallisesti mahdollista.