Valas jäi ennen kuolemaansa usein jumiin.
Tanskalaissaaren lähistöltä löytynyt kuollut valas on runsaasti julkisuutta saanut Timmy-valas, vahvistavat tanskalaisviranomaiset.
Muun muassa saksalaismedioissa oli aiemmin keväällä seurattu Timmyksi nimettyä valasta, joka jäi maaliskuun lopulla kiinni hiekkasärkkään lähellä Lyypekkiä Itämeren rannikolla.
Valas pääsi omin avuin irti, mutta jumittui sen jälkeen useita kertoja uudelleen.
Lopulta valas kuljetettiin erikoisvalmisteisella proomulla Tanskan rannikon lähettyville ja vapautettiin.