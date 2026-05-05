MTV Uutisten tietojen mukaan vakavan rikoksen valmistelusta epäillyn tunnetun romanivaikuttajan Vartti Isbergin aiottu kohde on voittanut urheilulajissaan maailmanmestaruuden.
Vartti Isberg vangittiin törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta todennäköisin syin epäiltynä viime viikolla. Epäilty tapahtuma-aika Helsingissä on helmikuun alun ja huhtikuun lopun välinen ajanjakso.
61-vuotias Isberg on julkisuudessa esiintynyt romanien edustajana ja muun muassa luonnehtinut romaniyhteisössä ilmennyttä naisiin kohdistunutta väkivaltaa poikkeukselliseksi.
Lue lisää: Romanivaikuttaja vangittu epäiltynä henkirikoksen valmistelusta – kohteina mies ja nainen
Isberg otettiin kiinni viime viikolla kotinsa läheisyydessä ilman dramatiikkaa. Poliisin mukaan rikosepäilyssä on kyse yksityishenkilöiden välisistä suhteista ja mahdollisesti mustasukkaisuudesta.
Epäillyssä rikoksessa on ollut kaksi aiottua kohdetta eli asianomistajaa. Toinen heistä on MTV:n tietojen mukaan tunnettu entinen huippu-urheilija ja toinen romanivaikuttajan entinen naisystävä.
Tapaukseen liittyy MTV:n tietojen mukaan myös rikoksesta epäillyn ja ex-huippu-urheilijan välinen selkkaus ravintola Kämpissä Helsingin keskustassa.