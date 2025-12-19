Oikeusasiamies arvostelee sitä, että ulkoministeriö palkkasi asianajotoimiston selvittämään entisen Suomen Kanadan-suurlähettilään Jari Vilénin häirintätapausta.
Ulkoministeriö halusi lähettää asianajajia Ottawaan puhuttamaan Jari Vilénin häirinnästä kertoneita suurlähetystön työntekijöitä ja kirjaamaan puhutukset muistioihin.
Oikeusasiamiehen mukaan päävastuu häirinnän selvittämisestä ei olisi tällöin säilynyt ministeriöllä. Ministeriö perui asianajotoimistolle tehdyn toimeksiannon myöhemmin.
Asianajajat eivät ole myöskään virkamiehiä, mikä on ongelmallista virkavastuun kannalta, oikeusasiamies toteaa.
Asianajajien tehtävä on tyypillisesti ajaa toimeksiantajiensa asiaa. Asianajajiin turvautuminen ei välttämättä näytä Vilénin käytöksestä ilmoituksen tehneiden näkökulmasta siltä, että asia selvitetään puolueettomasti, oikeusasiamies sanoo.
Oikeusasiamies tarkasteli asianajajien käyttämistä häirinnän selvittämiseen ulkoministeriössä omasta aloitteestaan, mutta myös Ulkoasiainhallinnon Virkailijayhdistys kanteli oikeusasiamiehelle samasta asiasta.
Oikeusasiamies kertoi päätöksestä perjantaina.