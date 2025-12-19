Liiketoiminta ja kehitys

Asianajajien tehtävä on tyypillisesti ajaa toimeksiantajiensa asiaa. Asianajajiin turvautuminen ei välttämättä näytä Vilénin käytöksestä ilmoituksen tehneiden näkökulmasta siltä, että asia selvitetään puolueettomasti, oikeusasiamies sanoo.

Asianajajat eivät ole myöskään virkamiehiä, mikä on ongelmallista virkavastuun kannalta, oikeusasiamies toteaa.

Oikeusasiamiehen mukaan päävastuu häirinnän selvittämisestä ei olisi tällöin säilynyt ministeriöllä. Ministeriö perui asianajotoimistolle tehdyn toimeksiannon myöhemmin.

Ulkoministeriö halusi lähettää asianajajia Ottawaan puhuttamaan Jari Vilénin häirinnästä kertoneita suurlähetystön työntekijöitä ja kirjaamaan puhutukset muistioihin.

Kirjallinen varoitus ja uudet työtehtävät

Toukokuussa 2024 Vilén sai ulkoministeriöltä kirjallisen varoituksen, jonka mukaan hänen käytöksensä Ottawan edustuston päällikkönä täytti epäasiallisen käytöksen, häirinnän ja seksuaalisen häirinnän määritelmät.

STT:n hankkimassa päätöksessä kirjallisesta varoituksesta todettiin, että ulkoministeriölle oli helmikuussa 2024 lähetetty Ottawan-suurlähetystöstä kolme erillistä ilmoitusta Vilénin epäasiallisesta käytöksestä ja seksuaalisesta häirinnästä.

Vilen pyysi saman vuoden toukokuun alussa toimikautensa keskeyttämistä ja siirtoa takaisin Helsinkiin. Hänen tehtävänsä Ottawassa määrättiin päättymään kesäkuun lopussa.

Heinäkuun alussa ulkoministeriö kertoi, että Vilén aloittaa ulkoministeriössä ulkoasiainneuvoksena ja sijoittuu asiantuntijatehtäviin Itä- ja Kaakkois-Aasian ja Oseanian yksikköön.