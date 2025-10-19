Tanssii Tähtien Kanssa -kauden seitsemännessä jaksossa juhlitaan ohjelman 18-vuotista taivalta.

Tanssii Tähtien Kanssa -kauden seitsemännessä jaksossa sunnuntaina 19. lokakuuta sarja juhlii 18. kauttaan ja myös tähtiparit tekevät aikahypyn siihen hetkeen, kun he saavuttivat aikuisuuden rajapyykin.

Kaudella tähtioppilaina nähdään vielä kisaamassa Johannes Holopainen, Kristiina Mäkelä, Eric ”Lakko” Savolainen, Minna Kuukka, Marko "Mörkö" Anttila, Paulus Arajuuri sekä Pippa Laukka.

Jaksossa kuullaan tuttuun tapaan Helena Ahti-Hallbergin, Jukka Haapalaisen ja Jorma Uotisen kommentit esitysten jälkeen.

Tähtiparien lajit ja kappaleet:

Kristiina & Sami: Tango:

Stay - The Crash

Paulus & Liisa: Quickstep:

MMMbop: Scott Bradlee's Postmodern Jukebox, KENTON, Luke Edgemon, Matt Bloyd, Mario Jose

Pippa & Marko: Rumba:

Never Gonna Give You Up (pianoforte) - Rick Astley

Johannes & Katri: Hidas valssi:

Spiegel im Spiegel (Version for Violin & Piano) - Arvo Pärt, Vladimir Spivakov, Sergej Bezrodny

Lakko & Kastanja: Jive:

Runaway Baby - Bruno Mars

Minna & Mikko: Tango:

Vihreän joen rannalla (Kauan sitten) - Eppu Normaali

Marko & Kia: Paso Doble:

Hiekka – Apulanta