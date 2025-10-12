Kurkista TTK-illan jälkeisiin tunnelmiin. MTV Uutiset oli paikan päällä haastattelemassa tähtipareja heti illan TTK-lähetyksen jälkeen.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin jälleen jännittäviä käänteitä, kun kilpailijat esittivät kukin tanssin uuden parinsa kanssa. Ensi viikolla tanssit jatkuvat vanhan tutun parin kanssa. Tällä viikolla kukaan tähtioppilaista ei pudonnut.

MTV Uutiset oli paikan päällä haastattelemassa kilpailijoita parinvaihtoviikon tunnelmista.

Kaudella tähtioppilaina nähdään vielä kisaamassa Johannes Holopainen, Kristiina Mäkelä, Eric ”Lakko” Savolainen, Minna Kuukka, Marko "Mörkö" Anttila, Paulus Arajuuri sekä Pippa Laukka.

Jaksossa nähtiin tuomarivahvistuksena viime kaudella parketilla tanssinut artisti Isaac Sene.