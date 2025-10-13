Tanssii Tähtien Kanssa -sarja juhlii seitsemännessä jaksossa 18. kauttaan.
Tanssii Tähtien Kanssa -kauden seitsemännessä jaksossa sarja juhlii 18. kauttaan ja myös tähtiparit tekevät aikahypyn siihen hetkeen, kun he saavuttivat aikuisuuden rajapyykin.
Kaudella tähtioppilaina nähdään vielä kisaamassa Johannes Holopainen, Kristiina Mäkelä, Eric ”Lakko” Savolainen, Minna Kuukka, Marko "Mörkö" Anttila, Paulus Arajuuri sekä Pippa Laukka.
Jaksossa kuullaan tuttuun tapaan Helena Ahti-Hallbergin, Jukka Haapalaisen ja Jorma Uotisen kommentit esitysten jälkeen.
Tähtiparien lajit ja kappaleet:
Kristiina & Sami: Tango:
Stay - The Crash
Paulus & Liisa: Quickstep:
MMMbop: Scott Bradlee's Postmodern Jukebox, KENTON, Luke Edgemon, Matt Bloyd, Mario Jose
Pippa & Marko: Rumba:
Never Gonna Give You Up (pianoforte) - Rick Astley
Johannes & Katri: Hidas valssi:
Spiegel im Spiegel (Version for Violin & Piano) - Arvo Pärt, Vladimir Spivakov, Sergej Bezrodny
Lakko & Kastanja: Jive:
Runaway Baby - Bruno Mars
Minna & Mikko: Tango:
Vihreän joen rannalla (Kauan sitten) - Eppu Normaali
Marko & Kia: Paso Doble:
Hiekka – Apulanta