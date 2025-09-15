Tanssii Tähtien Kanssa -kauden kolmannen livelähetyksen kappaleet on julkaistu.
Tanssii Tähtien Kanssa -kauden kolmannessa suorassa lähetyksessä 21. syyskuuta inspiroidutaan tutuista elokuvaklassikoista sekä tähtiparien omista suosikeista.
Kaudella tähtioppilaina nähdään vielä kisaamassa Mira Luoti, Johannes Holopainen, Kristiina Mäkelä, Eric ”Lakko” Savolainen, Minna Kuukka, Marko "Mörkö" Anttila, Paulus Arajuuri, Pippa Laukka, Tia-Maria “Tinze” Sokka sekä Mikko Silvennoinen.
Tähtiparien lajit ja kappaleet:
Lakko & Kastanja: Cha cha cha:
A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) - Fergie, Q-Tip, GoonRock
Paulus & Liisa: Wieninvalssi:
A Thousand Years - Christina Perri
Kristiina & Sami: Hidas valssi:
Moon River(from Breakfast at Tiffany’s) - Andy Williams
Minna & Mikko: Paso doble:
Star Wars (Main theme)
Mira & Anssi: Tango:
When Doves Cry – Prince
Pippa & Marko: Jive:
Time Warp - Little Nell, Patricia Quinn, Richard O’Brien
Mikko & Matti: Foxtrot:
Mystery of Love - Sufjan Stevens
Tinze & Valtteri: Rumba:
What Was I Made For? - Billie Eilish
Marko & Kia: Foxtrot:
The James Bond Theme - John Barry
Johannes & Katri: Quickstep:
Cheek To Cheek - Frank Sinatra