Tanssii Tähtien Kanssa -kauden parinvaihtoviikon kappaleet on julkaistu.
Tanssii Tähtien Kanssa -kauden kuudennessa suorassa lähetyksessä 12. lokakuuta luvassa on paljon odotettu parinvaihtoviikko!
Kaudella tähtioppilaina nähdään vielä kisaamassa Johannes Holopainen, Kristiina Mäkelä, Eric ”Lakko” Savolainen, Minna Kuukka, Marko "Mörkö" Anttila, Paulus Arajuuri sekä Pippa Laukka.
Jaksossa on luvassa myös yllätys! Viime kaudella parketilla tanssinut artisti Isaac Sene nähdään Helena Ahti-Hallbergin, Jukka Haapalaisen ja Jorma Uotisen rinnalla tuomaristossa.
Tähtiparien lajit ja kappaleet:
Lakko & Katri: Wieninvalssi:
Nuoruus on seikkailu - Katri Helena
Kristiina & Mikko: Cha cha cha:
I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) - Whitney Houston
Minna & Marko:
Samba: I'm Coming Out - Diana Ross
Marko & Liisa: Jive:
Don't Stop Me Now - Queen
Johannes & Kastanja: Cha cha cha:
CAN'T STOP THE FEELING! - Justin Timberlake
Paulus & Kia: Paso Doble:
Ecuador (Orginal radio edit) - Sash!
Pippa & Sami: Foxtrot:
Get Lucky - Daft Punk, Pharrel Williams, Nile Rodgers