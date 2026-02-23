Ellen Jokikunnas kertoo podcastissa, että hänen julkaisema video Ralph-pojastaan hiihtämässä sai aikaan someraivon, jota Jokikunnas ei osannut odottaa.

Tv-persoona Ellen Jokikunnas aiheutti someraivoa, kun hän julkaisi videon hänen Ralph-poikansa ensimmäisestä hiihtokokeilusta.

Jokikunnas kertoo asiasta Terveisiä perheestä -podcastissa. Ralph oli saanut viime talvena Jokikunnaksen tädiltä tämän lastenlasten vanhat sukset. Koska viime talvena lunta oli niin vähän, pääsi Ralph kokeilemaan suksia vasta tänä talvena.

Jokikunnas huomasi, että sauvat olivat jääneet jo liian pieniksi, mutta ajatteli että poika saa kokeilla hiihtämistä olemassa olevilla varusteilla. Hän kuvasi poikansa ensihiihdon videolle ja postasi sen Instagramiin.

– Mä halusin vaan, että lapsi saa kokeilla. Ajattelin, että ihmiset tajuavat, että lapsen riemu on lapsen riemu, ja tässä ei nyt olla vakavasti suuntaamassa talviolympialaisiin.