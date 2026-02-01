Salkkareihin paluun tehnyt Johanna Puhakka vieraili Huomenta Suomessa 22. tammikuuta. Hän muisteli hetkeä, kun sai tietää odottavansa kaksosia.

Näyttelijä Johanna Puhakka teki tammikuun alussa odotetun paluun Alissa Nikkisen rooliin Salatut elämät -sarjassa. Hän vieraili Huomenta Suomessa 22. tammikuuta ja kertoi arjestaan kaksospoikien äitinä.

Puhakka ja hänen puolisonsa Samuel Glassar saivat kaksospojat heinäkuussa 2024. Pojat ovat nyt puolitoistavuotiaita.

Hän muisteli lähetyksessä hetkeä, kun sai tietää, että hän odottaa kaksosia.

– Yritän olla herkistymättä tässä, Puhakka aloitti.

– Kun näimme ruudulla kaksi sykettä, niin se on oikeasti sellainen hetki, kun tuntui että koko maailma pysähtyy. Tuijotin ruutua ja mietin, että tämä ei ole totta. Se tuntui unelta. Sitten tuli sellainen onnellisuuden tunne, Puhakka muistelee.

Hänen mukaansa hänen puolisollaan Samuelilla ei ollut aivan samanlaiset tuntemukset.

– Hän oli onnellinen, mutta kyllä hänellä oli sellainen alkujärkytys. Mutta onneksi se meni nopeasti ohi ja olimme molemmat todella onnellisia. Tottakai pian aloimme miettiä, että miten mahdumme asuntoomme, entäpä autoomme. Se lähti nopeasti sellaiseen ajatteluun, että miten tämä kaikki sitten toimii.

MTV Uutiset haastatteli Puhakkaa, kun hän oli palannut työhönsä Salkkareissa. Hän kertoi, että töihin paluu on sujunut ongelmitta ja perhe-elämälle jää mukavasti aikaa.

– Minusta tuntuu, että lapset eivät vielä oikein ymmärrä sitä, että olen töissä. En myöskään joudu olemaan liian pitkiä aikoja pois heidän luotaan, mikä on ihanaa. Itselläni on sellainen fiilis, että työ ja vanhemmuus ovat tällä hetkellä todella hyvässä balansissa.

Katso videolta, mitä Johanna Puhakka haluaa sanoa parasta aikaa kaksosia odottaville vanhemmille.

