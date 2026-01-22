Juontaja Ellen Jokikunnaksen ja hänen puolisonsa Jari Raskin pitkäaikaisen unelman toteuttamisesta kertovassa Unelmia Italiassa -sarjassa koetaan uudella kaudella suuri tunteita.

Unelmia Italiassa -sarjan kolmas ja toistaiseksi viimeinen kausi tuo mukanaan suuria tunteita, uusia alkuja ja haikeita hyvästejä. Arki pyörii Ralphin kanssa, ja perhe kasvaa, kun pieni koiranpentu Viljo tuo iloa ja muutaman kierroksen lisää vauhtia elämään.

Alkuvuodesta käräjäoikeus vahvistaa Ellen Jokikunnaksen ja Jari Raskin vanhemmuuden ja tämä tärkeä hetki sinetöi koko perheen lopullisesti yhteen. Keväällä on edessä sydäntäsärkevän koskettava hetki, kun perhe joutuu jättämään jäähyväiset rakkaalle Reino-koiralle.

Unelmia Italiassa -kolmannella kaudella sanotaan hyvästit perheen rakkaalle Reino-koiralle.

Kesän kynnyksellä Kikotin lähtee taas tien päälle ja matkaa halki Euroopan kohti Italiaa. Luvassa on perheen ensimmäinen yhteinen unelmien kesäloma. Trulli Guarini toivottaa kaikki tervetulleeksi Italiaan.

Ralph pääsee viimein itse kokemaan Italian, jonka hän on tähän mennessä nähnyt vain videoiden ja kertomusten kautta. Myös Viljo nuuhkii uusia tuoksuja ja löytää samat lempipaikat, joita Reinokin rakasti.

Kesän aikana saadaan uutta ilmettä niin sisätiloihin kuin pihallekin. Remontoinnin lisäksi ruoanlaitto on koko perheen intohimo ja kesän aikana Ralphista kehkeytyy taitava pikkukokki.

Kylään saapuu koko perheelle rakkaita läheisiä, kuten Hanna Pakarinen perheineen, Ralphin extrapapat ja tärkeitä leikkikavereita. Luvassa on myös ikimuistoinen musisointi-iltama, kun Ronn Moss puolisoineen saapuu illalliselle.

Kesäloman lähestyessä loppuaan perhe viettää yhteisen illallisen uuden pergolan katveessa. Edelliskesän unelma on käynyt toteen, kun Ralph istuu illallisella pöydän päässä.

Haikea ja kesän kaunein hetki on kun Reinon tuhkat sirotellaan auringonlaskun aikaan. Reino jää ikuisesti Italiaan. Kauden päätteeksi perhe matkaa takaisin koti-Suomeen ja Ralph saa kokea kaikkien aikojen synttärijuhlat.

Ohjelman ensimmäinen kausi voitti Kultaisen Venlan Vuoden lifestyle-ohjelma -kategoriassa ja myös toinen kausi on ehdolla Kultaisen Venlan saajaksi.

Unelmia Italiassa alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ti 3.3. klo 21.30. MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan ensimmäisellä viikolla kolme jaksoa, jonka jälkeen sarjaa julkaistaan kaksi jaksoa viikossa tiistaisin.