Pispalan palavan kerrostalon liekit ovat levinneet kattorakenteisiin.

Tampereella on syttynyt tulipalo kuuden asunnon pienkerrostalossa. Pirkanmaan pelastuslaitos kertoo, että liekit ovat levinneet talon kattorakenteisiin.

Pelastuslaitos sai hälytyksen Pispalan valtatielle lauantaiaamuna ennen kello viittä. Fintrafficin tieliikennekeskus ilmoitti puoli seitsemän jälkeen aamulla, että Pispalan valtatie on tulipalon vuoksi poikki Epilänkadun ja Nokiantien väliltä.

Paloa on sammuttamassa parisenkymmentä yksikköä, ja käynnissä oleva sammutustoiminta tulee kestämään vielä tunteja.

Kiinteistön asukkaat on evakuoitu.

Lähialueelle on annettu viranomaistiedote savun leviämisestä. Pelastuslaitos kehottaa välttämään liikkumista lähialueella ja tarvittaessa sulkemaan kiinteistöjen ilmanvaihdon.

Pispalan valtatie on Tampereen keskustan länsipuolella oleva katu, joka johtaa Pispalasta Epilään.

Juttua päivitetty 31.1. kello 7.04: Lisätty tieto, että Pispalan valtatie on poikki Epilänkadun ja Nokiantien väliltä.

Juttua päivitetty 31.1. kello 7.14: Lisätty päivystävän palopäällikön lisätietoja tiedotteesta.