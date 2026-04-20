Poliisi on selvittänyt uutta tietoa Tuusulassa viime lauantaina tapahtuneesta kuolonkolarista.
Itä-Uudenmaan poliisi epäilee, että Tuusulassa Järvenpääntiellä sattuneeseen tuhoisaan nokkakolariin liittyy huomattava ylinopeus.
– Toisen auton kuljettajan, 27-vuotiaan naisen, epäillään ajaneen Järvenpääntietä etelän suunnasta kohti pohjoista ja törmänneen kovalla vauhdilla vastaantulevaan autoon, jota kuljetti 19-vuotias mies, kertoo tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Anssi Murto tiedotteessa.
Alustavien paikkatutkimusten perusteella vaikuttaa siltä, että törmäys on tapahtunut etelään johtavan ajokaistan puolella.
Lue myös: Tuusulassa tuhoisa nokkakolari: Kummankin auton kuljettajat menehtyneet
Autojen kuljettajan kuolivat
Onnettomuudessa kuolivat molempien autojen kuljettajat. Toisen auton kyydissä istunut matkustaja, 22-vuotias nainen, loukkaantui onnettomuudessa vakavasti.
Kaikki onnettomuudessa osalliset henkilöt ovat paikkakuntalaisia.
Onnettomuudella ei poliisin tämänhetkisen tietojen mukaan ole silminnäkijöitä.
– Onnettomuuspaikalle oli pysähtynyt kaksi eri autoa vasta sen jälkeen, kun onnettomuus oli jo tapahtunut. Ensimmäisenä onnettomuuspaikalle pysähtynyt kuljettaja oli kertonut poliisille, että onnettomuudessa osallisena ollut toinen auto oli ohitanut hänet kovalla vauhdilla Rantatiellä, noin kilometri ennen onnettomuuspaikkaa, Murto jatkaa.
Päihteillä ei tällä hetkellä epäillä olleen osuutta tapahtuneeseen.
Poliisi jatkaa asian selvittämistä.