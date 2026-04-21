Oikeus epäili miehen liukastuneen ja taksikuskin peruuttaneen tämän päälle huomaamattaan.

Hovioikeus on hylännyt syytteet tapauksesta, jossa taksin kyydistä noussut mies jäi samaisen taksin alle ja raahautui sen alla tai perässä pitkän matkaa.

Tapaus sattui Vantaalla helmikuussa 2024. Mies oli aamuyöllä ottanut taksin kotiinsa yhdessä toisen henkilön kanssa ja jäänyt talon pihassa ulos. Taksista poistuessaan mies oli kuitenkin päätynyt taksiauton alle. Taksikuski oli tämän jälkeen peruuttanut tämän päälle ja lähtenyt ajamaan miestä huomaamatta.

Auton alle päätynyt mies oli raahautunut taksin mukana yhteensä 127 metriä, kunnes jäi makaamaan tielle ainakin lähes tajuttomana. Taksikuski oli mitään tietämättömänä jatkanut matkaansa Korson taksitolpalle.

Taksin alla raahautuneelle miehelle tuli ruhjeita ja haavoja ympäri kehoa, sarjakylkiluumurtumat, molemminpuolinen veri-ilmarinta, silmäkuopan murtuma, lannerangan murtumia ja oikean käden peukalon kärjen murtuma. Vammat vaativat hoitoa teho-osastolla ja ne olivat olivat pitkäaikaiset.

Uhri löydettiin tieltä verisenä

Taksikuski kertoo, että hän ei ollut missään vaiheessa havainnut, että uhri olisi joutunut auton alle. Hän muisteli asiakkaiden noustua ulos kääntäneensä auton, peruuttaneensa lyhyen matkaa ja lähteneensä ajamaan huomaamatta miestä.