Euroviisut saapuu Aasiaan marraskuussa 2026. Asiasta kerrotaan Euroviisujen virallisilla verkkosivuilla.
Historian ensimmäisten Aasian Euroviisujen isäntämaana toimii Thaimaa ja isäntäkaupunkina Bangkok. Kilpailun finaali kamppaillaan lauantaina 14. marraskuuta.
Tähän mennessä osallistumisensa ovat vahvistaneet Bangladesh, Bhutan, Kambodža, Laos, Malesia, Nepal, Filippiinit, Etelä-Korea, Vietnam sekä isäntämaa Thaimaa. Lisää osallistujia tullaan julkistamaan lähikuukausina.
Maiden televisioyhtiöt valitsevat osallistujansa kansallisten finaalien kautta.
Euroviisujen kaltainen kilpailu järjestettiin myös Yhdysvalloissa vuonna 2022. American Song Contest -nimeä kantanut kilpailu on toistaiseksi järjestetty vain yhden kerran.