Euroviisujen tuottajat valitsivat Suomelle paikan viisufinaaliin. Esiintymispaikka herättää keskustelua.
Viisuviikko lähestyy huipennusta. Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kilpailevat tulevassa finaalissa esiintymispaikalla 17. Euroopan yleisradiounioni EBU julkisti lauantain finaalin esiintymisjärjestyksen perjantain vastaisena yönä.
Huomenta Suomen Viihteen viikko -osiossa Jari Peltola ja Silja Välske pohtivat esiintymispaikan merkitystä. Viisujen säännöt muuttuivat vuonna 2024. Nykyään katsojat saavat äänestää suosikkiaan jo heti ensimmäisen esityksen aikana.
– Minua alkoi jännittää. Kansa on saanut äänestää jo siihen 17. asti. Siellä annetaan varmasti paljon impulssiääniä. Ajattelevatko ihmistä, että olen jo äänestänyt. Antavatko he ääniä meille? Minulle tuli pieni pelko, Välske pohti.