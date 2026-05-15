"Tuli pieni pelko" – Suomen esiintymispaikka herättää keskustelua

– Minua alkoi jännittää. Kansa on saanut äänestää jo siihen 17. asti. Siellä annetaan varmasti paljon impulssiääniä. Ajattelevatko ihmistä, että olen jo äänestänyt. Antavatko he ääniä meille? Minulle tuli pieni pelko, Välske pohti.

Pete Parkkonen ja Linda Lampenius edustavat paikalla 17.

– Paikka siellä loppupuolella on tyypillisesti ollut aika hyvä. Ja sori vaan Itävallan Yleisradioyhtiö, siellä väliaikanumerot eivät ole kauhean mielenkiintoisia tänä vuonna näissä semifinaaleissa. Todennäköisesti ennen Lindaa ja Peteä siellä nähdään joku väliaikanumero, jotta ehditään rakentaa lava kuntoon, Peltola perusteli.