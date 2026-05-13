Vegas Golden Knights otti tärkeän 3–2-jatkoerävoiton Mikael Granlundin edustamasta Anaheim Ducksista jääkiekon NHL:n pudotuspelien toisen kierroksen viidennessä ottelussa. Vegas johtaa sarjaa nyt 3–2.

Ratkaisu tuli ajassa 64.10 Pavel Dorofejevin lavasta. Venäläishyökkääjä napautti pelivälineen vastustamattomasti maalin kattoon irtokiekosta.

Yksi ottelun merkittävimmistä hetkistä oli isäntien Brayden McNabbin törkytaklaus Ryan Poehlingiin yhdeksän minuutin kohdalla. McNabb tööttäsi tilanteessa kiekotonta Poehlingia, joka ei osannut odottaa taklausta. Poehling tuupertui jäähän ja sekavan oloinen yhdysvaltalaispelaaja autettiin pois kaukalosta. Hän ei enää palannut peliin.

McNabb sai sikailustaan suihkutuomion, jonka aikana Ducksin Beckett Sennecke iski avausmaalin.

Tämän jälkeen Dorofejev ja Tomas Hertl nostivat Vegasin keulille, mutta Olen Zellweger tasoitti ajassa 56.55.

Mikael Granlund sai Anaheim-hyökkääjistä toiseksi eniten peliaikaa (22.36), mutta jäi tehoitta. Ville Husso oli Ducksin luukkuvahtina.

Sarja jatkuu Anaheimissa Suomen aikaa perjantain vastaisena yönä. Vegasilla on siellä katkon paikka.